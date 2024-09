Billeder fra Irans spirende skaterkultur

Denne billedserie er oprindeligt udgivet af VICE US



Den umiskendelige lyd af rullende skateboardhjul skærer gennem luften, og alle vender sig mod den støjende sværm af 30 skateboardere. De flyver ned af stejle veje i halsbrækkende fart. De er klædt i amerikansk skatertøj og har GoPro-kameraer og skateboards udsmykket med kranier. Det ligner noget, man ville forvente at se omkring skateparken i Fælledparken. Men det sker i Teheran, hovedstaden i den islamiske republik Iran.

Modsat amerikanske statsborgere er det ret nemt for franskmænd at besøge Iran. Efter at have søgt om et visum på den iranske ambassade i Paris fløj jeg bare fra den franske hovedstad til Teheran i september 2015 for at mødes med og fotografere den islamiske republiks skateboardere. I skarp kontrast til deres regering er mange unge iranere gået over til en pro-vestlig livsstil. Sammen med de skatere, jeg mødte, rejste jeg gennem otte byer, mens jeg fik større og tørre indsigt i deres hverdag og tanker.

Ifølge flere entusiaster, som jeg mødte undervejs, er der omkring 2.000 skatere i landet. Størstedelen er studerende mellem 15 og 25. Landets inflation og problemerne, der er forbundet med at importere produkter fra USA, gør, at det er meget begrænset, hvem der har adgang til skateboarding.

“Det er en dyr hobby her. I øjeblikket er det en sport, der er begrænset til mellem- og overklassen,” siger Alireza Ansari, der er ejer af landets første skaterforretning, TSIXSTY.

Mens der opføres skateparker i Teheran, er andre byer fortsat modvillige på grund af skaterkulturens vestlige fokus. Ikke desto mindre er fænomenet blevet mere og mere populært i Iran og er nu en af de få sportsgrene, hvor kønnene blandes. Med bagvendte kasketter over deres diskrete, men obligatoriske slør skater piger sammen med drenge.

Mens landets ledere bakser med Vesten, lever disse unge iranere deres liv og snoer sig mellem franske Peugeoter og Paykaner fra Shahens tid. De teheranske veje tilhører dem.

Alle billeder af Mathias Zwick. Du kan følge mere af hans arbejde her.

Den første skateforretning i Iran åbnede for seks år siden. Den ligger i et indkøbscenter i Teheran, og sælger alle de mest populære amerikanske mærkevarer. På grund af økonomiske og finansielle sanktioner mod Iran er ejeren, Alireza, tvunget til at importere sine varer via Dubai. Portrætter af landets ledere pryder væggene i alle butikker. Selvom de ikke er obligatoriske, har Alireza dem hængende for ikke at støde visse kunder.

En gruppe skateboardere fra Teheran tager ud for at mødes med ligesindede i andre dele af landet. Isfahan, der ligger 335 kilometer syd for Teheran, er deres første stop. Foran en moské på Imam Khomeini-pladsen skitcher Erfan på en hestevogn, der normalt bruges af turister.

Persiske gulvtæpper er som regel noget, man sidder på, når man spiser, drikker te eller hviler sig. Mens de venter på nogle venner fra Isfahan, finder nogle skateboardere fra Teheran på en improviseret leg på et board uden hjul.

Teherans Grand Bazaar er som regel fyldt med mennesker, men fredag er den ugentlige hviledag i Iran. I de spøgelsesagtige omgivelser fordyber skaterne sig i spindelsvævet af det labyrintiske markeds gyder.

I det sydlige Teheran laver Ashkan kickflip foran et vægmaleri af Ayatollah Khomeini, der var den politiske og åndelige leder af Den iranske revolution i 1979.

I Kerman, der ligger i det sydøstlige Iran, står piger også på skateboard. Her er tre, der regelmæssigt træner sammen med drengene, iklædt deres obligatoriske slør og lange ærmer.

Gruppen fra Teheran fortsætter deres rejse gennem landet. Tæt på Yazd tager de en omvej for at stå skateboard på en landevej, der fører gennem et bjergpas.

Året rundt lærer Erfan unge nybegyndere at stå på skateboard. På Erfans rejse gennem landet har forundrede børn spurgt nysgerrigt ind til hans hobby.

Iranske byer, hvor moderne og traditionel arkitektur mødes, er skaternes legepladser. I modsætning til Teheran er der ingen skatepark i Isfahan. Unge skatere må derfor nøjes med gaden.

Âbo atash (vand og ild) er den største skatepark i Mellemøsten. Den er bygget i Teheran af et tysk firma for tre år siden og tiltrækker både skateboardere, rulleskøjtere og BMX-kørere. Der spilles elektronisk musik i højttalerne. Tilskuere sidder ofte på tribunerne og beundrer skaternes tricks, mens de drikker islamvenligt, alkoholfrit øl.