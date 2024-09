Billeder fra livet i et selvforsynende bofællesskab

Denne billedserie blev oprindeligt udgivet af VICE USA

I denne udgave af First-Person Shooter gav vi to kameraer til Eve, som er medlem af et bæredygtigt bofællesskab i Oregon, USA. De cirka 12 beboere er selvforsynende og lever kun af de naturlige resurser, som er til rådighed på deres 16 hektar store grunde.

Eve var arkitekt, dengang hun boede i storbyen. Nu designer hun 100 procent bæredygtige bygninger, ombygger mikroovne, så de beskytter bofællesskabets mad imod vaskebjørne, og laver “menneskemødding” – gødning af efterladenskaber fra mennesker. Udover at have fotograferet bofællesskabet over en weekend fortalte hun os, hvordan det er at leve uden elektricitet og gav os nogle tips til, hvordan man holder skadedyr ude af sin hytte.

VICE: Hvad lavede du den fredag?

Eve: Dagen begyndte i min seng, der er lavet af paller og krydsfinér. Jeg drak lidt kaffe og te på terrassen og nøde udsigten til vores komposttoiletter. Klokken 9 havde jeg et gruppemøde med de andre studerende og vores instruktør, hvor vi skulle lære at lave naturlige pudsemidler og naturlig maling.

Så spiste vi frokost, der bestod af rester fra gårsdagens linseret og æg. Jeg fodrede hønsene og samlede æg. Jeg fældede et træ, som vi skulle bruge, og bagefter gik jeg ned til floden og tog sommerens første dukkert. Dagen sluttede med fællesbål.

Hvordan blev du en del af bofællesskabet?

Jeg kom hertil for at udbygge min uddannelse og mine evner og viden inden for design og byggeri. Byggebranchen er en af de industrier, der har det største aftryk på miljøet. Jeg vil undersøge, hvordan branchen kan blive mere bæredygtig økonomisk, miljømæssigt og socialt, og det kan jeg gøre her.

Hvad designer du så?

Jeg arbejder på et projekt helt ude på den nordlige del af grunden nede ved bækken. Det er en konstruktion af fyretræsplanker og genbrugte metalklemmer. Det er meningen, at det skal være et sted i skoven, hvor man kan trække sig tilbage og lade op. Jeg lavede konstruktionen med de materialer, der var til rådighed. Man er nødt til at være lidt opfindsom, men vi har en virkelig god losseplads herude, som man kan bruge, så mindst muligt går til spilde.

Hvilken type mennesker bor og arbejder her?

Lige nu er der omkring 15 mennesker i bofællesskabet: beboere, studerende og arbejdere. Nogle er her en uge, mens andre bliver her længere afhængigt af, hvad de laver her. De kan være på et kursus, til en workshop eller på et ophold som arbejder (hvilket betyder, at man arbejder som betaling for kost og logi red.) Mange er tilsyneladende ved en form for skillevej i deres liv. Der er for eksempel den 50-årige techfyr, som gerne ville se ting fra et andet perspektiv end bag en skærm og begynde at læse igen.

Er det besværligt at komme på toilettet derude?

Ikke rigtigt. Det foregår sådan set ligesom på alle andre steder. Der er forskellige muligheder med komposttoiletter. Komposten bliver passet og til sidst bruger vi den næringsholdige “menneskemødding” til bambus og andre ikke-spiselige planter. Og i øvrigt lugter det ikke ligesom festivaltoiletter. At bruge komposttoiletter er virkelig en nem måde at spare på affald, energi og vandforbrug, mens man samtidig giver en masse næringsstoffer tilbage til jorden.

Hvad spiser I?

Vi spiser alle mulige kornsorter og alle de lokale grønsager, vi kan høste eller købe lokalt. Hver gang der kommer en ny gruppe studerende eller arbejdsbeboere, bliver vi inddelt i små morgenmads- og aftensmadsgrupper. Det er en god måde at lære af andres spisevaner, madlavningsevner og måder at kommunikere på i et køkken på.

I fælder et træ på et af billederne. Det virker ikke særligt bæredygtigt. Hvorfor gør I det?

Jeg ville have haft den samme reaktion, før jeg flyttede hertil og blev en del af miljøet. En kæmpe del af uddannelsen herude handler om at være selvforsynende og udnytte mulighederne, mens man stadig er forbundet til jorden. Træfældning handler om at passe træerne ordentligt og forstå systemet og kravene for området og skoven. Mindre dominante træer bliver udvalgt til fældning for at sikre alsidighed i skoven.

Hvad savner du mest ved at bo i mere almindelige omgivelser?

Livet er rigtig godt herude. Jeg har faktisk, hvad jeg skal bruge. Ej, okay jeg savner måske ikke at have muselort i min seng.

Har du tænkt dig at flytte derfra?

Ja. Man kan kun være herude i en begrænset periode. Man er her kun, hvis man bidrager med et eller andet. Hvis man opfylder et behov eller har en funktion. Jeg har ikke planer om at flytte lige nu, men hvem ved. Da jeg flyttede herud, havde jeg kun tænkt mig at blive et par måneder, men nu er det snart et år siden, jeg ankom.

