Billeder fra pornobranchens svar på Oscaruddelingen

Første gang jeg var med til uddelingen af den såkaldte “Porno-Oscar” var tilbage i 2008. Nogle af mine venner var nomineret til en AVN Award for en pornoparodi af Eksorcisten kaldet The XXXorcist, og jeg var med til showet. Året efter var jeg lige blevet fyret fra mit job, så jeg besluttede mig for at tage med til showet som officielt akkrediteret fotograf. Porno har været min ting lige siden.

I år tog jeg igen til AVN Awards i Las Vegas, hvor min veninde Joanna Angel – der ikke vandt for prisen for The XXXorcist den gang – var vært for arrangementet. Både Joanna og min ex-kæreste blev optaget i AVN Hall of Fame, så selvom jeg var der for at tage billeder, føltes det hele mere som en reunion.

AVN er meget mere end en prisuddeling. Det er fire vanvittige dage med Adult Entertainment Expo, selve prisuddelingen og de vanvittigt mange, non-stop bizarre fester på Hard Rock Hotel.

Forestil dig hele pornobranchen samlet på et hotel, overhældt med sprut og kokain og krydret med et par rige douchebags. Så har du showet i en nøddeskal: et fire dage langt sex-orgie, der lægger 75 procent af branchen ned med sygdom den næste uge.

Vi ses næste år.

