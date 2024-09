Billeder fra Roskildes mest inkluderende camp

Campen, som er festivalens eneste officielle camp for LGBTQ+personer, har eksisteret siden 2012 og er skabt af frivillige kræfter i LGBT Ungdom. Målet er at skabe et frirum på festivalen, hvor alle LGBTQ-personer kan føle sig velkomne, fortæller 20-årige Majo Wolfgang, som sidder i bestyrelsen i LGBT-ungdom. “For mig handler det om at føle mig tryg. Når jeg går på festivalen, kan jeg godt have en bange fornemmelse af, om jeg bliver råbt efter eller lignende, men jeg ved, at i Unicorny er alle nice. Og hvis der sker noget, så er der masser af mennesker til at bakke op om én.”



I løbet af opvarmningsdagene har Camp Unicorny været værter for en række debatarrangementer, workshops og fester. Tirsdag inviterede de til glitter-wrestling, hvor reglerne var simple: To personer kæmpede i badebassin fyldt med glimmer, indtil den ene part gik på røven eller havde ryggen i jorden. Der krævedes ingen forudsætninger for at deltage andet end kampgejst og (selvfølgelig) glimmer. “Du skal bare taget tøjet af og stille dig i kø,” fortæller dagens første wrestling-vinder Louise Starling.

Folk var mødt talstærkt op for at kæmpe i det farverige bassin. For som en anden af dagens glittervindere – den 24-årige John – sagde: “Wrestling er fint nok, men i vand og med glimmer over alt bliver det lige 80 procent bedre.”



“Folk var søde og respektfulde,” fortæller Majo Wolfgang, som var både wrestlingdommer og glimmeransvarlig. “Måske var der nogle lidt unfair fights i forhold til, hvor buff folk er, og hvad de vejer. Jeg tror, der var nogen der slog sig lidt, men de ville nok ikke indrømme det.”

Den 23-årige medarrangør af Camp Unicorny Anders Tolstrup understreger også vigtigheden af campens rolle som et sted, hvor forskellige kønsidentiteter og seksuelle orienteringer repræsenteres. “Folk vandrer fra hele Roskilde for at komme til queer-fest. De ved, det er her, der er et frirum for LGBTQ’ere.”

