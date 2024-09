Brutale billeder fra Thailands blodigste vegetarfestival

En ung mand til Tesagan Gin Je i Phuket. Alle billeder af Giselle Natassia

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien/NZ

‘De Ni Kejserguder’ er en ni-dage-lang taoistisk begivenhed, der fejres hvert år i det sydøstlige Asien i månekalenderens niende måned. I Phuket i Thailand hyldes højtiden somTesagan Gin Je eller ‘Vegetarfestivalen’.

Videos by VICE

Ifølge legenden, der ligger til grund for festivalen, boede der er en kinesisk gruppering i området, der blev ramt af en dødelig epidemi. Men efter de begyndte at spise vegetarisk og bede til de ni guder, blev de kureret. Til minde om det, spiser folk plantebaseret og lever efter festivalens ti principper. Det vil blandt andet sige, at de afholder sig fra sex og alkohol og kun går klædt i hvidt tøj.

Og så er der spidningen. Fotografen Giselle Nastassia drog til Phuket sidste september for at opleve festivalen. Hendes billeder viser de såkaldtemasong – dem, der piercer deres kinder, tunger og kroppe. Ved at invitere de ni guders ånder til at ‘besætte deres kroppe’ siges det, at de brutale kropsmodificerende ritualer kan udføres, uden at man bløder ret meget eller får særligt store ar.

Den udbredte tro er, at gennemspidningen sikrer individet sindsro og et godt helbred. De lokale fortalte også Giselle, at det at påføre sig selv smerte resulterer i hele lokalsamfundets syndsforladelse, fordi synderne overføres til individet – en altruistisk handling, om man vil.