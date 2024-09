Billeder fra USA’s mest populære pool party for lesbiske kvinder

Denne fotoserie blev oprindeligt udgivet af Broadly

Jeg har lige været på Dinah Shore for første gang og har kæmpe optur på. Dinah er en årlig festival i Palm Springs i USA, og er den største festival for lesbiske i verden.

Videos by VICE

Ingen af mine venner havde lyst til at tage med, så jeg rejste til denne oase af piger midt ude i ørkenen helt alene. Det tror jeg dog, de fortryder nu, for nu tigger de mig allesammen om at få lov til at tage med næste år.

Det her er min fotoserie fra Dinah Shore.