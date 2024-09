Sindssyge billeder fra verdens største trompetfestival

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Serbien

I de sidste 56 år har den lille by Guča i det vestlige Serbien været vært for verdens største trompetfestival: “Sabor Trubača” (“trompetforsamling”) eller bare Guča Trompet Festival, hvis man ikke taler serbisk. I løbet af den forlængede weekend i august, hvor den foregår, tiltrækker byen med 2000 indbyggere hundredetusindvis af serbere og besøgende fra hele verden.

Nogle kommer måske for trompetkonkurrencen, men det er ikke det egentlige trækplaster for festivalen. I stedet er det de utallige orkestre i gaderne, midlertidige restauranter og barer, der popper op over hele byen, og de besøgendes generelle tendens til at kaste sig ud i en eller flere af de syv dødssynder.

