Billeder fra verdensmesterskaberne i skæg

Billeder af Christophe Gateau

Jeg fik idéen til at fotografere skæg som socialt fænomen, fordi gaderne pludselig var fulde af unge mænd med store skæg, og der var knap en glat kind i sigte. Da jeg fortalte min bedstemor om mit projekt, sagde hun; “Jeg kan ikke lide skæg. Mænd gemmer sig bag dem.” Det er var en interessant tanke, så jeg besluttede mig for at efterforske det lidt: Gemmer mænd sig – eller pynter de sig?

For at finde svaret tog jeg til Verdensmesterskaberne i Skæg, som blev afholdt tæt på Stuttgart i Tyskland, hvor jeg tog portrætter af 70 skæggede mænd. Det viste sig, at min bedstemor havde ret: På visse billeder fremviser mændene stolt deres ansigtsbehåring, mens det på andre billeder er tydeligt, at de skjuler deres ansigtstræk – og dermed deres følelser. Man kan næsten høre dem mumle ind i skægget. Jeg tog kun tre billeder af hver person. Alle mine 70 motiver var unikke karakterer, der kom fra alle afkroge af verden og fra alle samfundslag. Nogle af dem var kun kommet for at drikke sig stive, mens andre var benhårde konkurrencemennesker, der kappedes om titlen som verdensmester.

Assistent: Thomas Lévesque

Keith J. “Gandhi Jones” Hanbrich – Har ladet sit skæg gro i 27 år. Har brugt 30 minutter på at sætte skægget.

Nick Thomas – Har ladet sit skæg gro i to år. Har brugt to minutter på at sætte skægget.

Sam Holcombe – Har ladet sit skæg gro i seks år. Har brugt en time på at sætte skægget.

Aarne Bielefeldt – Har ladet sit skæg vokse, siden det begyndte at gro. Har brugt seks timer på at sætte skægget.

Damien Knight – Har ladet sit skæg gro i seks år. Har brugt 20 minutter på at sætte skægget.

Fulio – Har ladet sit skæg gro i fem år. Har brugt 20 minutter på at sætte skægget.

Eric Jansson – Har ladet sit skæg gro i tre år. Har brugt en time på at sætte skægget.

Hans Peter Weis – Har ladet sit skæg gro i 15 år. Har brugt tre timer på at sætte skægget.

Benjamin Juergens – Har ladet sit skæg gro i to år. Har brugt 45 minutter på at sætte skægget.

Phil Olsen – Har ladet sit skæg gro i 14 år. Har brugt 10 minutter på at sætte skægget.

Drew Muncaster – Har ladet sit skæg gro i tre år. Har brugt 20 minutter på at sætte skægget.

Michael Wallage – Har ladet sit skæg gro i 20 år. Har brugt 40 minutter på at sætte skægget.

Selim Trygve – Har ladet sit skæg gro i tre et halvt år. Har brugt fem minutter på at sætte skægget.

Ted Sedman – Har ladet sit skæg gro i 50 år. Har brugt 15 minutter på at sætte skægget.

Fritz Sendhofer – Har ladet sit skæg gro i 20 år. Har brugt nul minutter på at sætte skægget.

Sean Raiger – Har ladet sit skæg gro i fem år. Har brugt 10 minutter på at sætte skægget.

Jared MacDonald – Har ladet sit skæg gro i tre et halvt år. Har brugt en time på at sætte skægget.

Al Underwood – Har ladet sit skæg gro i 25 år. Har brugt 30 minutter på at sætte skægget.

Norbert Topf – Har ladet sit skæg gro i 11 år. Har brugt 15 minutter på at sætte skægget.

Paul Roof – Har ladet sit skæg gro i ni år. Har brugt to timer på at sætte skægget.

Reinhard Hess – Har ladet sit skæg gro i 40 år. Har brugt 15 minutter på at sætte skægget.

Stefan Hofmeister – Har ladet sit skæg gro i 21 år. Har brugt 15 minutter på at sætte skægget.

Jerg Egon – Har ladet sit skæg gro i 40 år. Har brugt 10 minutter på at sætte skægget.

Mike Yeomans – Har ladet sit skæg gro i 11 måneder. Har brugt 45 minutter på at sætte skægget.

Roland van der Bremt – Har ladet sit skæg gro siden det begyndte at vokse. Har brugt 30 minutter på at sætte skægget.

John Dickson – Har ladet sit skæg gro i 10 år. Har brugt fem minutter på at sætte skægget.

Collin McArolle – Har ladet sit skæg gro i fire år. Har brugt fem minutter på at sætte skægget.

Erwin Butsch – Har ladet sit skæg gro i 10 år. Har brugt en time på at sætte skægget.