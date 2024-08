Billleder fra dengang punken kom til Sicilien

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Italien

Under Benito Mussolinis fascistiske regime (1922 til 1943) blev italienere i tusindvis placeret på sindssygehospitaler – ofte bare fordi de ikke ville tilpasse sig regeringens definition på moralitet. Og det var først i 1978, at den italienske regering gennemførte en lov om mentalt helbred, der forbød alle selvstændige psykiatriske hospitaler, hvor patienter boede i komplet isolation.

Det var en lang og besværlig proces at lukke de her institutioner og erstatte dem med psykiatriske afdelinger på almindelige hospitaler. For eksempel gik der 20 år, før sindssygehospitalet Pisani i den sicilianske by Palermo lukkede ned.

Men kort tid før det skete i januar 1986, blev der på selve hospitalet afholdt en stor koncert for at fejre de progressive forandringer i Italien. De fem timer med punk og rock gik under navnet “Qualcuno volò sul nido del cu,” som er et ordspil på den italienske titel til Gøgereden.

Det var ikke alle, der tog godt imod arrangementet, for psykisk sygdom var stadig tabu i store dele af det italienske samfund. Når medierne skrev om det, var det med overskrifter som “Rock for de vanvittige,” og “En koncert til sindssyge, ensomme mennesker”.

Showet blev blandt andre arrangeret af Letizia Battaglia, som er en berømt siciliansk fotojournalist, der har dokumenteret italiensk modkultur siden 1970’erne. Da hun dengang udtalte sig til den lokale presse, sagde hun: “Fremmedgørelse påvirker ikke kun de psykisk syge, men alle, som ikke har rum til at udveksle ideer. De her unge mennesker er meget modige, når de tør spille på et sindssygehospital.”

Et af de unge mennesker var Fabio Sgroi, som spillede koncert med sit punkband MG. Udover at spille tog den nu 53-årige fotograf også nogle billeder den aften, og de er med i bogen Palermo 1984-1986, Early Works.

Den alternative scene i Palermo var stadig relativt nystartet og lille dengang, og der var en opdeling mellem punkere og goths. “Der var sjældent konflikter mellem de to grupper,” fortæller Sgroi. “Vi kendte alle sammen hinanden, fordi vi blev nødt til at hænge ud på de samme få barer, der ville lade sådan nogen som os komme ind. Det var dengang, hvor mafiaen have mange henrettelser, og hvor der konstant hang politihelikoptere i luften. Dengang gaderne lå øde om natten. Det var det system, vi gjorde oprør mod.”

