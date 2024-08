Blæst fyr bryder ind i zoologisk have i New Zealand og får tæsk af bittesmå aber

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Hvis du nogensinde har været i zoologisk have, har du også tænkt på at stjæle en abe. Det har alle. Der er noget uimodståeligt over, hvor grineren de har det og deres sjove, små ansigter, deres barnlige natur og deres vildskab. Og så passer de jo lige ned i en sportstaske.

Videos by VICE

Men det er de færreste af os, der har modet til rent faktisk at gøre det. Altså stjæle en abe. Og det er nok meget godt. For en 23-årig new zealandsk mand ved navn John Casford kom meget galt afsted, da han forsøgte.

John indrømmer, at han var “helt blæst”, da han gik gennem en ulåst port, brød to hængelåse op og kom hele vejen ind i abernes indhegning i Wellington Zoologisk Have. Han havde fået den ide at stjæle en af dødningehovedaberne (sådan en Pippi Langstrømpe har) som er en type abe, der almindeligvis holder til i trækronerne i Central- og Sydamerika. Han ville tage den med hjem og give den til sin kæreste, men aberne var ikke nede med idéen.

“Jeg ved ikke, hvad der skete i dødningehovedabernes bur,” sagde dommer Bill Hastings, da John fik sin dom i sidste uge. “Dødningehovedaberne ved, hvad der skete. Du siger, at du ikke kunne finde dem, og jeg taler ikke abesprog.

“Jeg ved til gengæld, at da det blev morgen var alle aberne oppe at køre, to af dem var kommet til skade, og du havde et brækket ben, fået smadret to tænder, forstuvet din ankel og fået sår på ryggen.”

John har åbenbart fortalt dyrepasserne, at han brækkede benet, da han hoppede over hegnet – men i sidste ende var det aberne, der forpurrede hans planer om at hugge en abe. Det viser sig, at aber ikke bare er små behårede børn med haler. De er barbariske akrobater, der gennemsmadrer enhver, der bevæger sig ind på deres territorie uden at have fået lov. Og i det her tilfælde viste den ubudne gæst sig tilmed at være en eftersøgt forbryder.

Politiet havde jagtet John for en række urelaterede lovovertrædelser begået i de foregående syv måneder – heriblandt et uprovokeret angreb på en mand, der holdt for rødt i et lyskryds, et overfald i en kiosk samt et overfald på en kommunalt ansat og en beboer på et herberg, fordi de ikke ville give ham cigaretter, fortæller New Zealand Herald.

Dommeren idømte ham to år og syv måneder i fængsel for det forfejlede abe-røveri og alle de andre forbrydelser, der ledte op til det. Dommeren bemærkede desuden, at den 23-årige mand ville have sat abens liv i fare, hvis det var lykkedes ham at fange en, og han ville desuden udsætte resten af samfundet for en biologisk risiko, hvis nu en af aberne var sluppet væk.

Dødningehovedaber er en truet dyreart, der normalt bliver cirka 35 centimeter lange og vejer omkring et kilo. De har den største hjerne i forhold til kropsvægt af alle primater, lever i polygame forhold og er bliver sommetider beskrevet som “små, nervøse aber.” Nuvel.