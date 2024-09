Bliver ansatte på amerikanske kyllingeslagterier tvunget til at gå med ble?

Amerikanerne elsker kylling, og efterspørgslen på høns bliver bare ved med at stige. Men konsekvenserne af, at milliarder af kyllinger bliver pumpet ud af fjerkræsfabrikkerne hvert eneste år, er, at slagteriarbejderne ikke får ret meget i løn, ofte kommer til skade, og ikke har ret meget at sige på deres arbejdsplads. Det konkluderer en ny rapport fra Oxfam America. Men det mest chokerende i rapporten er, at slagteriarbejderne ofte bliver tvunget til at gå med ble, når de er på arbejde, fordi det ikke er tilladt at gå på toilettet i arbejdstiden. Andre urinerer bare og har afføring, mens de arbejder, ifølge rapporten.

Oxfam har brugt tre år på at undersøge arbejdsforholdene i fjerkræsindustrien, og deres medarbejdere har rejst rundt i hele USA for at interviewe arbejdere, talsmænd, advokater, medicinske eksperter og analytikere.

Og her er, hvad de fandt ud af: økologiske og fritgående kyllinger har måske levet en bedre tilværelse end slagteriarbejderne.

Oxfam America’s Senior Advocacy Advisor, Oliver Gottfried, udtalte til MUNCHIES, at selvom man køber økologisk eller fritgående kyllinger, “så skal de fleste kyllinger stadig gennem den proces på fabrikkerne, der er beskrevet i rapporten. Og de fleste fabriksarbejdere udfører stadigvæk deres arbejde manuelt, og under de forhold vi har beskrevet.”

Selvom Oxfam ikke fokuserede på små, lokale slagterier, så fortalte Gottfried til MUNCHIES: “Nogle af de små producenter, der har specialiseret sig i økologiske eller fritgående kyllinger, slagter deres kyllinger under andre forhold. Men når det så er sagt, så er nogle af de mest populære økologiske kyllinger – for eksempel dem fra Coleman Organic – ejet af de fire største fjerkræproducenter. Og deres kyllinger bliver slagtet under de forhold, vi har beskrevet i rapporten.”

Det helt store problem er, at slagteriarbejdernes pauser er meget begrænsede. Det er arbejdsgivernes måde at holde folk ved deres post. De tilsynsførende føler sig presset til at holde produktionen kørende i et så højt tempo som muligt. De ansatte fortæller, at det ikke er tilladt for dem at holde pauser, og at de bliver straffede, hvis de holder dem alligvel. Oxfam talte med 266 slagteriansatte i Alabama, og 80 procent af de adspurgte fortalte, at de ikke kunne gå på toilettet, når de ville; 86 procent af de adspurgte fra Minnesota svarede det samme. At gå på toilettet når man skulle, kunne resultere i både chikane og straf, fortæller arbejderne.

“Adfærd, der ville være chokerende på de fleste arbejdspladser, er normen på mange af fjerkræsslagterierne. De ansatte forretter deres nødtørft, mens de står ved deres arbejdsstationer,” melder rapporten. En slagteriarbejder ved navn Dolores er i rapporten citeret for at sige: “Jeg var nødt til at gå med Pampers. Jeg selv og rigtig, rigtig mange andre var nødt til at gå med Pampers.” Hun sagde, at hun følte sig “berøvet for alt værdi, ikke havde ret til at stille spørgsmål eller på andre måder ytre sig”.

I rapporten opfordrer Oxfam de fire største leverandører af fjerkræ i USA – Tyson, Pilgrim’s, Perdue, og Sanderson Farms, der tilsammen har 100.000 ansatte og sidder på 60 procent af markedet – til at højne standarden for deres ansatte.

Pigrim’s Pride udtalte til MUNCHIES: “Toiletbesøg har ikke været sat på dagsordenen af nogen af vores interne tilfredshedsundersøgelser eller i tredjepartsundersøgelser om virksomhedens bæredygtige sikkerhedskultur.” De udtalte også, at “hvis det viser sig, at nogle af anklagerne, der er omtalt i Oxfam-rapporten, viser sig at holde vand, så vil det være en klar overtrædelse af vores interne regulativer, og det ville resultere i en disciplinær sag.”

Også Tyson har udtalt sig til MUNCHIES: “Vi tolererer ikke, at de ansattes anmodninger om at komme på toilettet bliver afvist.” De hævder, at de har bedt “et privat auditørfirma om at undersøge arbejdsforholdene på vores fabrikker”, og at de “lytter til vores ansatte for at sikre os, at de bliver behandlet ordentligt”. Tyson siger, at de har mødtes med Oxfam, og at de “altid er villige til at finde måder, vi kan forbedre os på.” MUNCHIES tog også kontakt til Perdue og Sanderson Farms, men har endnu ikke hørt tilbage fra dem.

Oxfams rapport antyder, at hvis det er producenternes politik, at deres ansatte godt må tage toiletpauser, så bliver den politik ikke ført ud i livet på fabrikkerne. Gottfried fra Oxfam udtaler, at forbrugere, der har lyst til at gøre noget ved problemet, rent faktisk godt kan gøre noget ved det: “Fjerkræsproducenterne er ikke ligeglade med, hvad forbrugerne mener, om måden deres mad bliver forarbejdet. I takt med at forbrugere er begyndt at udtale sig om madens sikkerhed, og måden kyllingerne bliver behandlet, har firmaerne også reageret: mange af firmaerne udfaser brugen af antibiotika og/eller ændrer måden, de opdrætter kyllingerne på.”

Oxfam udtaler, at forbrugerne bør vide mere om, hvordan slagteriarbejderne bliver behandlet, og takket være deres rapport er det nu blevet muligt.