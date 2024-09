Bør du investere i Grækenlands økonomiske nedtur?

Grækenland og resten af EU har endnu engang forhandlet sig frem til et svimlende milliardlån, der sætter den græske økonomi på kunstigt åndedræt og dermed sikrer statens medlemskab af eurozonen. Denne gang har grækerne dog betalt en exceptionelt høj pris for den økonomiske redningspakke, og mange toneangivende kommentatorer og nyhedsmedier har kaldt aftalen for en regulær ydmygelse af det ellers så stolte middelhavsland. For grækerne byder fremtiden nu på endnu flere reformer, nedskæringer og økonomisk smalhals.

Med andre ord endnu flere prøvelser for de hårdt trængte grækere, der er blevet stemplet som arbejdssky nasserøve af både politikere og jævne borgere. Uanset om du mener, at grækernes miserable økonomi er selvforskyldt, er det dog et faktum, at situationen er gravalvorlig. Hverken EU eller grækerne tror selv på snarlig bedring, hvilket afspejler sig i blandt andet boligmarkedet. For den kyniske investor er der derfor mulighed for at gøre sig en god handel, mens priserne er i bund. Det har vi talt med Anders Jensen om, som er investeringsspecialist i Danske Invest.

VICE: Hvor risikabelt er det generelt at spekulere i det græske aktiemarked?

Anders Jensen: Man skal være en gambler. Jeg vil helt overordnet sige, at jo, der er nogle muligheder i Grækenland, men det er ikke nødvendigvis det samme, som at man skal forfølge de muligheder. Investeringer handler om risikoniveauer, og risikoen forbundet med Grækenland er ekstremt høj. Hvorfor række hånden ud og forsøge at gribe en faldende kniv, når der er lavthængende frugter andre steder?

Okay, men hvis man skal se lidt opportunistisk på det, hvad er der så at muligheder for at lukrere på Grækenlands økonomiske nedsmeltning?

Lige nu er det meget begrænset. Børsen og bankerne dernede er nemlig lukket ned, så direkte investeringer er slet ikke mulige. Børsen åbner naturligvis op igen på et tidspunkt, men lige nu fungerer Grækenland ikke. I hvert fald ikke i en økonomisk forstand.

Når det går så elendigt for Grækenlands økonomi, som det er tilfældet, betyder det så ikke, at man kan købe sig en kæmpe lejlighed centralt i Athen for prisen af en etværelses i Nordvest?

Priserne er rigtignok lave, men når det finansielle system er fuldstændig lammet, er det svært at foretage sig noget. Desuden ved vi endnu ikke, om bunden er nået. Hvad hvis boligpriserne falder til et endnu lavere niveau?

Hvad med græske bankaktier – kan der være noget at komme efter?

Hvis du vil investere i græske banker, er det mest sikkert at gøre det gennem en ikke-græsk bank, så du bedre kan vurdere, hvilken sundhedstilstand banken er i.

Men det er alt for tidligt at sige. Først og fremmest skal bankerne åbne op igen. En del af den aftale, der netop er kommet på plads, er, at bankerne skal øge deres likvider igen, efter at folk i panik har trukket deres penge ud. Det kan godt være, at der så opstår muligheder – men igen – du skal være ekstremt risikovillig for at gå efter det her.

[…] du kan i realiteten lige så godt gå på casino og spille på rouletten – du kan være heldig at vinde, men du kan også tabe rub og stub.

Er der nogen, der er det?

Ja, vi får kundehenvendelser omkring, hvorvidt der er attraktive muligheder for at investere i Grækenland. Men lige nu anbefaler vi at vente på, at børsen og bankerne genåbner, før vi overhovedet kan vurdere, om der er noget, der er værd at anbefale.

Er der mange der har shortet de græske aktier?

På visse tidspunkter har der sikkert været mange, der har gjort det, men myndighederne har for længst sat en stopper for short selling. Det har været nødvendigt for at undgå spekulation og endnu større fald end det, vi har set.

Hvad ville være det dummeste, man overhovedet kunne skyde sine penge i i Grækenland?

Når markedet slet ikke fungerer, er der heldigvis ikke nogen, der har mulighed for at dumme sig på den måde. Min grundkonklusion på Grækenland vil være, at ja, der er opstået investeringsmuligheder. Men du kan i realiteten lige så godt gå på casino og spille på rouletten – du kan være heldig at vinde, men du kan også tabe rub og stub.

Hvis du af en eller anden grund blev tvunget til at investere hele din formue i Grækenland, hvad ville du så gøre?

Så ville jeg henvende mig på nærmeste politistation og fortælle dem, at jeg var blevet tvunget til at investere i Grækenland.

Godt, det kun er et hypotetisk spørgsmål. Og tak for din tid, Anders.