Pornosiden der har specialiseret sig i gravide mænd og folk, der sluger hinanden råt

Alle billeder via Film911.net

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

En flot, blond herre iført en patientkittel ligger på en båre og blotter sin behårede, udspilede mave. Hans spredte ben er dækket til med et lagen. Han gnider sig lidt i det pelslag, han har under navlen, og sætter sig pludselig op. “Åh, jeg kan mærke, hvordan du bevæger dig rundt indeni mig,” siger han til den imaginære baby i sin ikke-eksisterende livmoder. “Du vil virkelig gerne ud derfra, hva’?” Om nogle få øjeblikke vil den samme mand “føde” en dukke, der ikke ser specielt livagtig ud.

Videos by VICE

Et eller andet sted i verden, er der nogen, der lige nu onanerer til den her scene.

Denne video indeholder ingen nøgenhed, ingen pikkemænd, ingen anale penetrationer, og intet regulært klimaks (med mindre man tæller det at presse en baby ud over 20 minutter som et klimaks). Dette gælder mange af de videoer, der ligger på hjemmesiden Film911.net, som udelukkende gør det i de mest obskure former for pornografi.

Læs også: Sådan føles det at fortælle sine venner og familie om sin fetich

MPREG, som erotikgenren med gravide mænd hedder, er bare en af de mange nichekategorier, der kan findes på Film911.net. En anden genre, der er værd at nævne, er “heartbeat” videoer, hvor en mand løber topløs på et løbebånd mens seeren lytter til hans dunkende hjerteslag gennem et stetoskop. Så er der “vore”, en forkortelse for “carnivore”, der betyder ‘kødæder’, hvor en sulten fyr lader som on han sluger en anden fyr og lader ham leve i sin mave for så at “brække” ham op igen, så man kan se, at han overlevede hele eventyret. “Stuffing“-kategorien byder på modeller, der ofte er topløse og tvinges til at æde store mængder mad for så at flashe den ‘mad-baby’, ædegildet har givet dem. “Inflation” videoer viser opsvulmede mænd, hvis topmaver titter frem. Endeligt er der “belly button worship” og “gut punching”, som ikke behøver videre forklaring. Alle videoerne er SFW.

‘Connor Stuffing’ via YouTube

Jay*, grundlæggeren af Film911, indrømmer, at der ikke er vildt mange homoseksuelle mænd, der tænder på at se maskuline mænd med gravide maver. Alligevel siger han, at siden tjener ham et nydeligt overskud ikke mindst takket være dens nichevideoer. Folk, der har lyst til at se en anden mands navle blive kælet for og leget med i flere minutter af gangen, har ikke altid så let ved at finde en scene, der opfylder deres behov på de mere mainstream porno-sider, og de betaler derfor glædeligt 911Films mellem 100 og 130 kroner for at download én enkelt film. (For en lille ekstraudgift kan man også købe sig adgang til et par forlængede udgaver af filmene, der indeholder både nøgenhed og onani.) Selvom antallet af betalende kunder kun er 100+, så går det op med produktionen i sidste ende. Jay udgiver noget cirka hver anden uge.

Ifølge Jay bunder videoernes tiltrækningskraft i en fascination med dominans. “Det er ideen, om at nogen dominerer nogen andre,” fortæller han VICE. “Der er meget dominans og underkastelse. Vore-videoerne handler ikke om kannibalisme; de handler om at opsluge et andet menneske fuldstændigt, hvilket er en måde at dominere dem på. Graviditetstingen er noget helt andet, men den der førstehjælpsserie med slagene i maven, den tror jeg også handler om dominans i en hvis udstrækning.”

Firmaet blev stiftet for omkring tre år siden, da det gik op for Jay, at “der ikke fandtes nogen sider, der imødekom det, som jeg godt kunne lide. Jeg ejer et produktionsselskab, så hvorfor ikke producere noget indhold, der forholder sig til det jeg tænder på?” Jay ejer et “almindeligt” filmselskab, men begyndte at producere sine egne videoer til Film911 i 2013 med modeller, som han fandt på Craigslist, gennem webportaler for amatørmodeller og gennem anbefalinger fra venner. Han siger, at han får mange tiltrækkende, muskuløse heterofyre, der ellers ikke ville lave porno, til at være i hans film. De har ikke noget imod at lade som om, at de bliver slugt af et andet menneske, så længe de kan beholde deres tøj på og ikke skal røre ved en anden penis.

Omkostningerne holdes nede ved at bruge Jays hus som location for størstedelen af optagelserne, og derudover er han også selv begyndt at spille hovedrollen i nogle af filmene. Derudover har han for nyligt investeret yderligere i selskabet og købt masser af kulisser og rekvisitter—især ting med hospitalstema til MPREG- og heartbeat-videoerne.

Før i tiden markedsførte Jay sine videoer direkte til fetichister gennem online fora, men besluttede sig så for at starte sin hjemmeside for at have en samlet database over alle de forskellige vidoer. I takt med at siden har vokset sig større, er der flere og flere mennesker med atypiske seksuelle tilbøjeligheder, der har henvendt sig til ham om at lave film. “Der er visse mennesker, der fortæller mig deres ideer og sender mig deres manuskripter og feedback løbende. Jeg har et meget tæt forhold til dem, og de har skubbet firmaet i den rigtige retning,” fortæller Jay.

Manuskripterne til scenerne bliver ikke skrevet ud ord for ord. Jay eller en af hans fetichfolk finder på scenarier, og så improviserer skuespillerne derfra.

‘Connor Mpreg’ via YouTube

“Egentlig er det vel bare som enhver anden form for skuespil,” siger Conner, der spiller hovedrollen i en af de mest populære graviditetsvideoer på siden om at skulle lade som om, han skal føde, eller at han lige er blevet slugt af en anden pumpet mand. Conner arbejder også sammen med Jay i hans almindelig filmselskab, men da han viste sin chef, hvor god han var til at puste sin mave op, blev han med det samme hyret til at gøre brug af sine talenter i en mere sjofel sammenhæng. Conner, der er homoseksuel, kan også ofte opleves som manden, der tilbeder muskler og navler på Film911.

Ligesom i de fleste andre brancher bliver man også nødt til at være i konstant udvikling inden for fetichporno, så Jay har nu kastet sig ud i nogle nye satsninger. En af hans modeller mistede for nyligt benet i et motorcykeluheld, og han har henvendt sig til Jay omkring at lave nogle amputeringsfetichvideoer. Jay har tænkt sig at skyde et par stykker og så se, hvordan de klarer sig.

Siden er i det hele taget endnu et bevis på den famøse “Rule 34”: hvis du kan finde på det, så findes der porno af det. Og hvis det passer, så vil Film911 have en plads i verden, ligeså længe folk tænder på stetoskoper og på at leve inde i en anden fyrs veltrænede mave.

*Jay og Conner har bedt os om ikke at oplyse deres rigtige navne.

Læs mere om feticher her på VICE:

Hvorfor er teenagepiger så glade for bøsseporno?

Vi spurgte nogle folk hvordan deres seksuelle fetiches opstod

En kort historisk gennemgang af rigtig sex i film