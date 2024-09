Bong Appetit: Cannabis cocktails

I dette afsnit af Bong Appetit tager vores vært Matt Zimbric til en eksperimenterende cannabis og cocktail fest i Los Angeles. Han møder også bartenderen Daniel K. Nelson fra The Black Cat for at lære nogle tricks, der er gode at kende, når man skal blande cannabis og cocktails.

Efter en tur i en 1972 Cadillac party limousine (when in Rome), besøger de Aaron Justis fra Buds & Roses for at undersøge, købe og teste den perfekte buket af ganja goder – må vi anbefale Silverback Grape Ape og Oregon Silver?—der skal smides i deres cocktails og i deres mad. Dagens menu: friske californiske urter og sous-vide bøf, med cannabis smør.

Senere viser Daniel, hvordan man med den helt rette dosering, undgår at ens cannabis cocktails kommer til at ligne bongvand, og sikrer sig, at ens gæster kommer et skridt tættere på nirvana, efter at de er blevet forkælet med et måltid af allerhøjeste kvalitet.

