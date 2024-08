Bookmakerne siger, at det nok var Lena Dunham, der bed Beyoncé i ansigtet

Denne artikel er oprindeligt udgivet på Noisey UK og bringes her med bidrag fra Noisey Danmark

Der er nogen, der har bidt Beyoncé i fjæset. Det ved vi, fordi nyheden har bredt sig som en skovbrand i Californien, hvor den har hærget Twitter-feeds, Facebook-tråde og Whatsapp-grupper. Men hvis du på en eller anden måde har misset historien, kommer den igen her: Nogen har bidt Beyoncé i fjæset, og der er ikke nogen, der ved, hvem der har gjort det. Hvordan kan det være, at vi kender til den her historie, men stadig ikke kender identiteten på den skarptandede synder? Episoden blev afsløret af skuespillerinden Tiffany Haddish, der så hele lortet, i et interview med GQ i går.

Videos by VICE

Sidenote: Måske husker du den irske bookmaker, Paddy Power. Det kreative og lettere afstumpede firma, der overtalte Nicklas Bendtner til at lave den her legendariske jubelscene og sidste år gav folk mulighed for at sætte penge på, om vi ville opdage liv i det ydre rum i 2017.

De irske betting-pionerer har forbarmet sig over os alle sammen og har gjort det muligt at oddse på, hvem der har sat tænderne i Beyoncés ansigt. Og det viser sig, at Lena Dunham ligger i front med oddset 2:1.

Hvis du er interesseret, er resten af oddsene her:

HVEM BED BEYONCÉ?

2:1 Lena Dunham

7:2 Sanaa Lathan

6:1 Gwyneth Paltrow

8:1 Scarlett Johansson

14:1 Sara Foster

16:1 Jennifer Lawrence

16:1 Queen Latifah

22:1 Amy Schumer

28:1 Gal Gadot

40:1 Lindsay Lohan

100:1 Rihanna

500:1 Luis Suarez

Som du kan se, er der masser af stærke navne på listen, med et oplagt sportsreference smidt ind mod slutningen. Men betyder de her odds, at Paddy Power ved noget? Kunne svaret allerede være afsløret? Vil verden gå under snart? Kan nogen smide mit hoved ind i CERN’s Hadron-partikelaccelerator og sende mig tilbage til universets begyndelse? Hvad skal jeg gøre for at blive forflyttet til Hawaii og aldrig behøve at kigge på internettet igen? Please, hjælp mig. I mellemtiden smider jeg en tier på Amy Schumer.