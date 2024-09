Brad Pitts GQ-interview er én lang Tinderprofil

Brad Pitt og Angelina Jolies skilsmisse sidste år fik øjeblikkeligt “vi-husker-alle-hvor-vi-var”-status på den popkulturelle richterskala. Derfor er det også en big deal, at Brad Pitt nu for første gang udtaler sig i et stort anlagt interview til mandemagasinet GQ Style. Det handler om skilsmissen, hans (nu overståede) alkoholproblem og den voldelige episode i et privatfly, der angiveligt skulle have været medvirkende til skilsmissen fra Jolie. Og så kommer det i en indpakning, der mest af alt ligner den mest velfriserede Tinderprofil, du til dato har set. Brad er single and ready to mingle, de damer.

I interviewets indledende underrubrik skriver journalisten Michael Paterniti, at “sommeren er på vej, og i USA betyder det, at det er tid til at tage ud i nationalparkerne.” Derfor er Brads private Tinderalbum tur til tre forskellige nationalparker dokumenteret af intet mindre end 27 smukke billeder, hvor han er iført alt sit dyreste tøj (se bare den her Valentino-skjorte med papegøjer på til 750 dollars). Du ved, ligesom Mr. og Mrs. America altid dokumenterer de glade minder, når de pakker autocamperen og tager Aunt Doris med ud i naturen og holder søndagsbarbeque.

Interviewets første linje er “Brad Pitt laver grøn matcha the”. Super Like lige der. Findes der noget mere tiltrækkende, end når en ældre herre stadig går op i at holde sig sund og rask i stedet for at sygne hen i rødvin og store bøffer? Journalisten beskriver ham sådan her: “Han ligner en L.A.-far på juicekur”. Man kan nærmest høre forstadfruerne begrave fingrene lidt dybere i speltdejen, ik?

Og så får vi – udover beskrivelsen af hans hus i Hollywood Hills – også lige helt afslappet nævnt hans château i Frankrig og andre boliger i New Orleans og New York. Jaja, manden er rig – men ikke den slags rig, hvor han absolut skal snakke om sine Audier eller have et Rolex om håndleddet på alle billeder. Nej, han er nede-på-jorden-Hollywood-rig. Miaw.

Og så er han god ved dyr: “I dag er huset helt stille, bortset hans bulldog Jacques’ snorken.” Aaaw.

Men Brad Pitt er sandeligt også en mand med dæmoner: “Og her er han, alene, en 53-årig far/tidligere ægtemand, der står midt i et liv i opløsning og skal finde ud af, hvordan han sætter det sammen igen.” Stærke sager for en datingprofil, tænker du? Brad er ikke typen, der er bange for at være ærlig. Han har også “lyttet en hel del til Frank Ocean”. Han kigger indad.

Brad søger selskab, og det selskab kunne være dig! Du var jo også vildt god til at lytte til din veninde, dengang hendes kæreste droppede hende, fordi han startede på højskole i 2012 – så du og Brad ville helt klart kunne bonde over knuste drømme. Nogle gange går livet jo bare ikke, som man havde troet, vel? Dét ved han. Han er ikke bare en forvokset mandebaby, der skal ud at score – nej, han søger en sjæleven.

Og han bærer slet ikke nag! Han indrømmer gerne, at den “rejse”, han har været på den seneste tid, har været “selvforskyldt”, og han støtter fuldt ud sin ekskone og hendes nye projekter, da han siger “Du skal virkelig se Angies film.” Det er sgu da stil.

Men Brad hiver virkelig de store kanoner frem i sit personlige bud på et af de vigtigste elementer i en Tinderprofil: Ekstremsport-billedet.

Se bare her:

Brad kan både køre det stilede picnic-look med skjorte og opsmøgede bukser (Valentino, 695 dollars), men han kan saftsuseme også rulle elegant ned ad klitten. Get you a man, that can do both.

Seriøst, swipe til højre, før din mor gør det.