Brænd dine penge som en baller: En ansvarlig finansguide fra Rae Sremmurd

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Rae Sremmurd lever vilde liv. De er relativt unge og har sindssygt mange penge. Men med en stor bankbog følger et stort ansv… blah, blah, blah, den har vi hørt før fra vores bedsteforældre, og typer, der ejer campingvogne – men aldrig fra succesfulde rappere. Derfor har Swae Lee og Slim Jxmmi besluttet, lige inden de skulle på scenen, at give os almindelige, dødelige mennesker en lektion i, hvordan man på mest ansvarlig vis kan sikre sin finansielle fremtid, mens man samtidig brænder sine penge som en baller.

Jxmmi siger for eksempel, ”Hvis du ikke har råd til at købe det tre gange, så lad helt være. Du har måske penge nok til en Ferrari, men hvis du ikke har råd til tre… så køb en Dodge,” mens Swae råder folk til kun at gå på stripklub seks gange om ugen. De to giver også investeringstips, du faktisk kan bruge til noget, som at købe aktier i hundesnacks lavet af hamp og fortæller, hvorfor man aldrig skal købe et Rolex-ur i et storcenter. Find notesblokken frem!

