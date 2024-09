Branding-ekspert: Nu smager Coca Cola Zero lidt af Inger Støjberg

Hvad ved du om Danmarks udlændingeminister? At hun er glad for at stramme? At hun vil have ro i biografen? Det står skrevet på side 1 i fortællingen om Inger Støjberg, men hvad der efterhånden også må være soleklart for enhver, er, at hun er mere begejstret for Coca Cola Zero, end Klumben & Raske Penge er for Faxe Kondi. Hun drikker bogstaveligt talt sodavanden morgen, middag og aften, og hun har i flere interviews benyttet lejligheden til at lovprise læskedrikken. Som her i Politiko, hvor hun fører en slags dagbog i dagene op til den historiske beslutning om indføre grænsekontrol mod Tyskland.

“Jeg spiser den samme morgenmad hver dag. Lyst brød med lys pålægschokolade fra Galle & Jessen, te, appelsinjuice fra Valsølille. Og en Cola Zero.”

Hendes forkærlighed for den brune drik er også skildret i dette interview med Kristeligt Dagblad, hvor journalisten bemærker: “På mødebordet i ministeriet er der sat Coca-Colaer frem til en lang dag. Siden gymnasietiden har læskedrikken været en del af hendes brændstof, mindst tre liter om dagen bliver det til. Ofte direkte fra flasken.”

I samme artikel får Inger Støjberg fortalt, at forholdet mellem hende og læskedrikken er så symbiotisk, at hendes kolleger simpelthen er begyndt at tale om at “tage en Støjberg”, når de bestiller en Coca Cola Zero.

Det endegyldige bevis på kærlighedsforholdet leverer hun dog selv på Facebook, hvor hun på sin personlige profil har liket blot fire ting: Partiet Venstre, Lars Løkke Rasmussen, det stærkt indvandrerkritiske nyhedsmedie Den Korte Avis og endelig – ja, du gættede det – Coca Cola Zero. Spørgsmålet er, hvordan den amerikanske koncern opfatter den omfattende ministeropbakning.



“Vi har en enkelt gang sendt hende en flaske, hvor der stod Inger på, fordi den var hun på jagt efter”. Michael Bonde-Nielsen, Coca-Cola



Den massive produktomtale er da heller ikke gået ubemærket hen hos Coca-Colas danske kommunikationschef, Michael Bonde-Nielsen. Han har dog ikke nogen holdning til, at Inger Støjberg på kort tid er gået hen og blevet mærkets uofficielle ambassadør.

“Vi har ikke noget forhold til, at nogle profiler skulle drikke vores produkter. Det er de meget velkomne til. Men vi er da glade, når der er nogen, som er taknemmelige for vores produkter og synes godt om det. Coca Cola har jo i alle dage været et brand for aficionados, og det er så også tilfældet her,” siger han til VICE.

At politikeren skulle være på det amerikanske firmas lønningsliste, afviser han blankt, men mindst én gang har hendes loyalitet sikret hende et gratis Zero-fix:

“Vi har en enkelt gang sendt hende en flaske, hvor der stod Inger på, fordi den var hun på jagt efter. Og det er den eneste interaktion, vi har haft med hende. Det var på Inger Støjbergs foranledning. Vi behandler vores aficionados ganske udmærket”.

Spørgsmålet er så, om Coca Cola Zero helst ville have været den gratis omtale foruden. Inger Støjberg er jo trods alt en kontroversiel politiker, der er genstand for meget spot og hån.

Det har Christian Majgaard et bud på. Som tidligere topchef i Lego-koncernen og nuværende branding-ekspert er han en af landets førende profiler på området. Hans gæt er, at Coca Cola i bedste fald er ligeglade med Inger Støjbergs offentlige begejstring for deres produkt.

“Hun er et meget splittet brand, for hun deler jo virkelig vandene. Der er en fløj i Danmark, der er rigtig glade for den position, hun har indtaget som grænsevogteren over dem alle, men der er jo også en masse andre, der synes, hun er den koldeste cigar, vi endnu har set på et område, der burde behandles meget mere humanistisk. Og er der nogen af de to brands, Coca Cola kan bruge til noget? Nej, det tror jeg ikke.”

Selvom Coca Cola ikke har bedt om Inger Støjbergs støtte, er effekten den samme, som hvis de to parter havde indgået et formelt partnerskab. Det, man på reklamesprog kalder for cobranding – eksempelvis når en virksomhed bliver kongelig hofleverandør, eller når Lego sender Star Wars-klodser på markedet, forklarer Christian Majgaard.

“Man blander to identiteter, så de på godt og ondt får noget af hinanden. Det vil sige, at de to brands smelter sammen.”

Og effekten? Den forklarer Christian Majgaard med følgende metafor:

“Hvis vi ser på Coca Cola Zeros brand som en gryde med forskellige ingredienser i, og Inger Støjberg er et krydderi – lad os sige peber – så er der kommet en masse peber i Zero-gryden. Nu smager Coca Cola Zero altså lidt af Inger Støjberg.”



Inger Støjberg skal dog ikke regne med et takkebrev fra Coca Cola for sit personlige smagsinput. Dertil er Inger for kontroversiel, vurderer Christian Majgaard.

“Men igen er det på godt og ondt, for hun er valgt ind i Folketinget, så der må jo være nogen, der holder af hende.”

