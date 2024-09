‘Miss Max’ er Brasiliens største skønhedskonkurrence for kvindelige indsatte

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Broadly USA

Brasilien er kendt for sine smukke strande, smukke mennesker og afholder desuden nogle af verdens største skønhedskonkurrencer. Hvert år krones Miss World, Miss Universe og Miss Earth i landet. Og i Sydamerikas største kvindefængsel, Penitenciaria Feminina da Capital i Sao Paolo, krones Miss Max.

I modsætning til traditionelle skønhedskonkurrencer, så er deltagerne i Miss Max-konkurrencen alle ved at afsone lange fængselsstraffe for forbrydelser som narkosmugling, kidnapning og endda mord. Men til gengæld bliver de bedømt efter de gængse kriterier i skønhedskonkurrencer: Skønhed, manerer, elegance og talent – foruden deres gode opførsel i fængslet. I år kan indsatte LGBTQ-fanger også kæmpe om titlen Mr. Congeniality.

Vi rejste til Sao Paolo for at skildre forberedelserne, der går forud for kåringen af Miss Max, hvilket blandt andet inkluderer catwalktræning med en professionel koreograf og en dag, hvor de indsatte får ordnet hår og make-up af Brasiliens bedste stylister. Og vi talte med de indsatte deltagere om, hvordan en skønhedskonkurrence hjælper dem til midlertidigt at undslippe deres monotone liv bag tremmer.