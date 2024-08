Breaking! Libresse viser blod i reklame for bind

Der er to ting, der er særligt bemærkelsesværdige ved den nye reklame fra Libresse. Den ene er, at i det obligatoriske klip, hvor en forskerhånd hælder væske ud over bindet for at illustrere dets enorme sugeevne, er væsken ikke klar og blå, men tyk og rød. I umindelige tider har den blå væske været fast inventar i en hver reklame for bind, faktisk så fast at de fleste ikke engang har stenet over, hvor absurd det egentlig er. Til trods for at ingen kvinde nogensinde har kigget ned i sine underbukser og set en lyseblå klat.



Den anden ting, der er om end endnu mere bemærkelsesværdigt, er, at man faktisk ser to dråber, der unægteligt leder tankerne direkte hen på menstruationsblod. Man ser et close-up af et lår, hvor der løber to dråber blod ned ad. Godt nok nogle fortyndede dråber, fordi kvinden, som låret sidder på, er i bad. But still. Det ligner faktisk virkeligheden.

“Det er jo første gang, Libresse viser blod, så det kunne godt siges at være breaking,” siger Maja Nyvang. Det er ikke så frygteligt mange menstruationseksperter i Danmark, men Maja Nyvang er nok det, der kommer tættest på. Sammen med Sine Cecilie Laub udgav hun sidste år bogen “Gennemblødt”, der handlede om menstruationens tabubelagte historie, og sammen med selvsamme skrev hun speciale om diskursen i reklamer for bind og tamponer.

“Ud over de her to dråber blod på benet, så viser de også synlighed på andre måder,” siger Maja Nyvang og henviser til, at man i Libresse’ nye reklame ser en kvinde, der henover et middagsbord spørger en veninde, om hun kan låne et bind. “Og så er det også første gang, jeg har set et klip i en reklame fra et stort bindfirma foregå på et toilet, og hvor man rent faktisk ser et bind i underbuksen,” siger Maja Nyvang.

Og netop det sidste klip Maja henviser til er interessant. Gennem reklamen følger man nemlig en kvinde på en læsesal, der til sidst går på toilettet for at skifte bind. I reklamens allersidste klip ser man hende hive trusserne ned, og dernede ligger der – ikke overraskende – et bind. Men det røde blod i bindet er sløret på samme måde, som en forbryders ansigt i Station 2. Det slemme kriminelle blod. Henover det slørede billede står der: “The sight of period blood is unacceptable. Assorted TV Broadcast Authorities Worldwide, 2017”. Der findes ikke en organisation, der hedder “Assorted TV Broadcast Authorities Worldwide”, selvom man godt kunne tro det, når hvert bogstav står med stort. Pointen må derfor være, at Libresse mægtig gerne ville vise blodet, men at det kan de desværre ikke, fordi de vurderer, at tv-stationerne ikke vil vise reklamen, hvis der er blod. Det er altså ikke dem, der censurere blodet i trussen, det er tv-selskaberne.

Broadly ringede derfor til TV 2 Medias juraafdeling, som er dem, der rådgiver annoncører om, hvad der må og ikke må være i en reklame på TV 2. Vi fik fat i Hanne Sønderby, som er juridisk konsulent, og spurgte hende, om de på TV 2 har en regel om ikke at vise menstruationsblod. Det fik hende til at grine højt.

“Nej, det har vi ikke nogle regler om. Det er branchen selv, der har besluttet sig for, at man ikke kan det. Muligvis påvirket af, at der kan være nogle andre regler i USA og England, og at det måske ikke er tilladt der. Men vi har da grinet meget af det der blå menstruationsblod gennem årerne.”

Blå væske eller rød væske (vi tvivler stærkt på, at det faktisk er blod)? Screenshots fra Libresse-reklamer fra henholdsvis 2015 og 2017.

TV 2 Media sender altså bolden retur. Hvis Libresse vil censurere sig selv er det fint, men de skal ikke skyde skylden på dem. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Libresse Danmark om, hvorvidt udsagnet: “The sight of period blood is unacceptable” er noget, de blot antager, at medierne mener, eller om det er deres konkrete erfaring. Og hvorfor de i så fald ikke viser det på de tv-kanaler, hvor det er tilladt – for eksempel TV 2.

Den nye reklame fra Libresse er en del af deres #bloodnormal-kampagne, som de laver, fordi de efter eget udsagn “vil sætte en stopper for menstruationstabuet.” De skriver også, at de har lavet en onlineundersøgelse blandt 10.017 mænd og kvinder og er kommet frem til, at 74 procent af dem gerne vil se en mere realistisk fremstilling af menstruation i reklamer. Derfor vil Libresse nu aftabuisere blodet, fordi det at “skjule noget så normalt bidrager kun til den skam og forlegenhed, som mange kvinder føler, når det kommer til deres menstruation.”

Maja Nyvang påpeger dog, at man ikke skal glemme, hvor det tabu egentlig stammer fra. Det kommer nemlig blandt andet fra, at man fra barns ben har lært, at lyseblåt væske er mere naturligt end menstruationsblod. “Det er jo mega fedt, at der kommer den her reklame, og det er fint, at Libresse lavet en undersøgelse, der viser, at en tredjedel ser menstruation som skamfuldt, men det er jo dem selv, der har været med til at skabe og opretholde den følelse hos folk,” siger Maja Nyvang.

I stedet mener Maja Nyvang, at man bør hylde de sande bannerførere inden for menstruationsbevægelsen, nemlig aktivister som Kiran Gandhi, der under sin menstruation løb London Maraton uden bind på. Billedet af hende med en medalje om halsen og en stor blodig klat mellem benene fik selvsagt internettet til at selvantænde. Også forfatteren Rupi Kaur har gjort sit, og har blandt andet kæmpet med Instagram om retten til at have et billede af sig selv iført et par gennemblødte joggingbukser liggende. Kvinder som disse har reelt bidraget til at aftabuisere menstruation, og måske endda gøre det cool. Tøjkæden Monki har for eksempel kørt en kampagne med Kiran Ghandi, hvor sloganet rent faktisk var “Periods are cool.”

Der er penge i at være afslappet omkring det blodige sekret, og det har Libresse mærket, mener Maja Nyvang. “Jeg synes, det er godt, at de helt store bindfirmaer følger med tiden, men jeg tror, de gør det, fordi de vurderer, at det er det, de kan tjene penge på. Ligesom dengang, hvor de solgte bind på, at man skulle gemme menstruationen væk.” Her henviser Maja Nyvang til, at bindfirmaer typisk har slået sig op på at kunne gøre menstruationen usynlig.

“Da de her firmaer begyndte at reklamere for engangsbind for 100 år siden, handlede det om at ‘redde kvinden fra hendes største handicap’ og ‘den skamfulde tid på måneden’. Og det var heller ikke reklamebranchen, der fandt på det, de lukrerede de også bare på en tendens. Menstruation var ikke noget, man snakkede om, det var noget, som ikke måtte vises, ses eller kunne mærkes. På samme måde, som bindfirmaerne dengang bare fulgte strømmen og mærkede, hvordan de kunne sælge, gør de det samme i dag.”

Men for pokker. Hvornår er nok nok, Maja Nyvang? Hvor meget blod vil du egentlig have?

“Det er jo ikke, fordi jeg vil se blod smattet ud over alt, jeg har også forståelse for, at der skal sælges et produkt. Men et sjovere take kunne have været lidt selvransagelse fra Libresse’ side ved for eksempel at have krydsklippet med nogle af deres gamle reklamer. Eller at have givet credit til dem, der skaber bølgen, frem for selv at tage æren.”

