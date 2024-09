Denne video er oprindeligt udgivet på VICE Sports

Skateboardverden tilbeder Brian Anderson som en gud, men han blev i skabet i mange år og holdt sin seksualitet hemmelig for næsten alle i sit liv. VICE tog en snak med Brian og nogle af hans nærmeste venner for at høre, hvordan et er at være homoseksuel i den professionelle skateboardindustri, og hvorfor han har valgt at springe ud netop nu.