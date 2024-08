‘Brieing’ er en ny trend, hvor kvinder propper mdma i deres ost

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES i USA.

Hvis du er en midaldrende kvinde med for mange penge på lommen og for lidt at bruge dem på, så kan det være svært at blive ordentligt stimuleret, ikke sandt? For hvordan finder man en større mening med livet i tiden mellem spinning-lektioner og genlæsning af Fifty Shades? Svaret er åbenbart stoffer!

Nu er selvmedicinering jo selvfølgelig svaret på de fleste spørgsmål, men i stedet for at nøjes med en håndfuld Panodil, så er en gruppe britiske kvinder fra det pænere borgerskab begyndt at gumle på mdma … pakket ind i ost.

En 50-årig kvinde fortalte den britiske avis Metro, at hun var begyndt at holde mdma-fester i sit hjem i London, hvor gæsterne indtager stoffet proppet ind i et stykke brie.

“Det virkede ikke som som, at vi havde det lige så sjovt, som da vi var yngre, for der var alt for mange barrierer mellem os,” fortalte hun til Metro. “Så en i vores vennegruppe foreslog, at vi tog mdma sammen, så vi kunne åbne op og forbedre vores venskab.”

Brieing – som fænomenet er kendt som – virkede tilsyneladende for vennegruppen. “De første 40 minutter skete der ikke så meget, men så begyndte farverne i gulvtæppet at virke mere skarpe, og før jeg vidste af det, sad jeg i en dyb samtale omkring mine seksuelle fantasier med en gammel ven.”

Den fest fandt sted for et år siden, og kvinden fortæller, at hun siden da er blevet inviteret til flere ‘Brieing-fester’ hos andre. “Det er sådan en middelklasse-agtig måde at tage stoffer på,” sagde hun.

Og utroligt nok er det også den rigtige måde at tage mdma på. Global Drugs Survey, verdens største undersøgelse om stofbrug, har en slags checkliste for førstegangs mdma-brugere, og ifølge den er det vigtigt, at man tager stoffet sammen med venner, at man gør det et sikkert og familiært sted, og at man sørger for ikke at have nogle planer næste dag. (Så husk lige at melde afbud til dit BodyFlow release-hold klokken 6.30).

Bare sørg for at køre en safe sesh, mine kære damer. Tag det stille og roligt. Og måske skulle I prøve nogle andre oste: Brie kan være et mareridt at få ud af din London-kashmir pashmina.