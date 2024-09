Britisk supermarkedskæde skal finde nyt navn til ‘sexistisk’ sandwich efter shitstorm

Den her artikel er oprindelig udgivet af MUNCHIES UK.

Det burde ikke være så svært at finde et navn til en sandwich. Tasty tun. Lækker laks. Aggressiv avocado. Sprød salami. Kinky kalkun. Oplysende ost. Se selv, slet ikke svært.



Med mindre man arbejder i den britiske supermarkedskæde Waitrose’s marketingafdelingen, og man åbenbart forfalder til at bruge forældede og chauvinistiske ord, når man skal sælge sandwiches (Helt seriøst, gå nu bare med “oplysende”, den skal I få ganske gratis.)

I følge Daily Telegraph er supermarkedskæden nødt til at ændre navnet på en af kædens sandwiches i kølvandet på beskyldninger om sexisme. Sandwichen “Gentleman’s Smoked Chicken Caesar Roll,” er en af en ny række sandwiches lavet i samarbejde med Heston Blumenthal, og den er blevet voldsomt kritiseret på de sociale medier, hvor den blandt andet bliver kaldt “latterlig.”

Waitrose beskriver sandwichen som den “ultimative caesar salat to-go”, og den indeholder både røget kyllingebryst, birkerøget bacon, parmesan, ansjosmayo og salat. Det er dog uklart præcis hvilken del af sandwichen, der er forbeholdt gentlemen.

Den britiske kultur-personlighed Amy Lamé var en af de første, der reagerede, da hun tweetede: “Jeg vidste ikke, at sandwiches var kønsspecifikke, jeg er kvinde, men Waitrose giver mig heldigvis lov til at købe sandwichen alligevel.”

Flere var enige i, at det var et unødvendigt forsøg på at markedsføre et produkt til et specifikt køn. “Det var dog et latterligt navn!” lød det fra en anden Twitter-bruger.

Andre pointerede dog, at navnet måske hentyder til det faktum, at sandwichen indeholder ansjosmayo, der minder lidt om den britiske dressing med navnet “Gentleman’s Relish.” Og også at det er en sandwich – og måske dermed ikke er den største trussel mod feminisme i den moderne verden?



Heldigvis har Waitrose allerede set lyset. En talsperson for supermarkedet udtalte til MUNCHIES: “Det har aldrig været vores hensigt at støde nogen – vi dikterer ikke, hvem der skal spise den her sandwich – vi håber, at alle der køber den vil elske dens markante smag. Men vi planlægger at ændre sandwichens navn snart.”

I kunne måske bare skifte “gentleman” ud med “oplysende”?