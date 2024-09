Britney Spears bliver stadig straffet for, hvad vi gjorde mod hende

(Foto: Screenshot fra videoen “Everytime”. YouTube/ Jive Records)

Der er ti år siden, Britney Spears kronragede sig og blottede sit hoved og sin sjæl for hele verden. Ti år siden, hun udtrykte udadtil, hvad hun følte indeni. Ti år siden, hun angreb en paparazzis bil med en turkis paraply i et vredesudbrud, som vi kun kan antage var et forsøg på at genvinde sit privatliv og dermed sig selv.

For at markere ti-året for Spears’ sammenbrud udgav tv-kanalen Lifetime den 18. februar den uautoriserede biopic-film Britney Ever After. Otte sekunder inde i traileren har skuespilleren Natasha Barret, der spiller Britney, allerede hårklipperen fremme. I dag, hvor Spears tilsyneladende lever et stabilt liv, skal hendes sammenbrud altså rives frem igen.

Det år – 2007 – var en mørk tid for Britney. Hun havde mistet forældremyndigheden over sine to sønner og blev sat under et formynderskab, som overdrog kontrollen over hendes liv og hendes formue til hendes far og hendes advokat. Den juridiske baggrund for formynderskaber er som regel forbeholdt ekstremt syge mennesker, og det frarøvede dybest set Britney Spears sin ret til at træffe beslutninger i sit eget liv og adgangen til sin store formue.

En artikel fra New York Times afslørede på chokerende vis i 2016, at Britney stadig er underlagt formynderskabet, og at det muligvis vil vare resten af hendes liv. Dets omfang rækker langt – Britney må dybest set ikke træffe beslutninger selv. Et uddrag fra artiklen:

“Ms. Spears kan ikke træffe beslutninger, hverken personlige eller finansielle, uden godkendelse fra sine formyndere… Hendes mest dagligdagsprægede indkøb – fra en kaffe på Starbucks til en sang på iTunes – bliver dokumenteret i retslige udskrifter som en del af planen om at beskytte den store formue, hun har indtjent men i sidste ende ikke kontrollerer.”

Hun virker til gengæld tilfreds med sit liv i dag med et fast show i det største teater i Las Vegas, sine børn tilbage ved sin side, en legende Instagram-tilstedeværelse og gode anmeldelser af sit seneste album, Glory. Hun har efter alle sædvanlige kriterier gjort comeback. Hendes historie emmer af overlevelse, ukuelighed og forløsning. Men forløsning for hvem? Forløsning for Britney eller forløsning for os?

For det var jo os, der ødelagde hende. Hun gik ikke i stykker i isolation eller med sin egen gode vilje – hun fik en overdosis berømmelse, og vi er medskyldige. Vi gjorde hende til det mest overvågede menneske på planeten, og bagefter så vi frydefuldt til, mens hun var lige ved at dø af overeksponering. Vi hyldede hendes opstigning mod stjernerne og straffede hende bagefter for præcis den perfektion, som vi havde krævet af hende.

Journalist og forfatter til bogen Trainwreck: The Women We Love to Hate, Mock and Fear, Sady Doyle, siger: “At bevidne det umulige, sexistiske ideal pålagt Britney Spears blive menneskeliggjort foran os – ved at købe snacks i 7/11, have problematiske parforhold, tage på under sin graviditet eller ikke lige have make-up på i døgnets 24 timer – var så chokerende, at folk ville straffe hende for det.”

Da det blev klart, at Britney formentlig kæmpede med stofmisbrug og psykisk sygdom, blev hun overhældt med al vores afsky for “sindssyge” kvinder – og kvinderne, der bliver stereotypiseret som “sindssyge”, når de tillader sig at have følelser i offentligheden. Vi ville have, hun skulle være perfekt eller slet ingenting. Vi ville idealisere hende eller tilintetgøre hende. Der var ingen mellemvej.

En nådesløs episode af South Park fra 2008 opsummerer præcis det: Spears forsøger at begå selvmord, overlever og går rundt, mens den øverste halvdel af hendes hoved mangler, for til sidst at blive ofret til guderne med ønsket om en god høst.

Det har muligvis altid været hendes skæbne: En kvinde tilintetgjort af de selvsamme mennesker, som elsker hende – fordi hun er kvinde, smuk, succesfuld og menneskelig på samme tid. Forsker i popkultur Dr. Marc Brennan fortæller, at tragedien om Britney Spears i hvert fald delvist består i, at hun er kvinde:

“Verdens fascination af hendes sammenbrud kan læses som en mulighed for at bevidne ødelæggelsen af det kunstige – noget, som mange vil mene er indbegrebet af Britney Spears og måske også amerikansk popkultur helt generelt. I en mere sympatiserende tolkning var fortællingen en advarsel om farerne ved berømmelse. Britney er i mine øjne symbolet på, hvordan kvinder bliver ‘tæmmet’. Siden sit sammenbrud er hun blevet kontrolleret af et retsligt godkendt formynderskab, hvis lige vi ikke ser hos mandlige kunstnere. Hvis der er en morale i den her historie, så minder den os om de ulige rettigheder for mænd og kvinder i vores samfund.”

Hvor mandlige stjerner ville kunne fortsætte deres karriere som medtagede, fejlbarlige mennesker, så skulle Britney Spears beherskes og returneres til den form, som vi tilbad hende for i første omgang. Der er derfor, hun stadig vrider sig på scenen i lingerie – hendes ufejlbarlige fysiske form er den eneste måde, vi kan måle, at hun er “okay” igen.

Hun er, som Dr. Brennan formulerer det, blevet ‘tæmmet’. Hun har nydt stor kommerciel succes siden sit sammenbrud i 2007 (Glory fik nogle af hendes karrieres bedste anmeldelser, og Rolling Stone sammenlignede hende med David Bowie), og alligevel bliver hun stadig i den offentlige bevidsthed set som et levn fra 00’erne. Hvis vi sammenligner Britney Spears med samtidige stjerner fra hendes storhedstid – Beyoncé og Justin Timberlake – så er de blevet nuancerede megastjerner, hvorimod Britney stadig er den samme og stadig bliver bedømt lige så meget på sin psykiske tilstand som på sine optrædener.

Hun er en splittet stjerne. En del af hende er til stede her i 2017, og en anden sidder fast tilbage i årene før 2007. Hun bliver stadig straffet for, hvad vi gjorde mod hende.