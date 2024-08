Brock Elbank fotograferer personer med hudsygdommen Vitiligo for at vise dem deres skønhed

Denne artikel er oprindeligt udgivet af i-D USA

Jeg glemmer aldrig den første gang, jeg så en person med Vitiligo. Det er et øjeblik i mit liv, jeg skammer mig dybt over. Det var første dag i syvende klasse, og vi skulle alle sammen deltage i en sjov ‘lær hinanden at kende’-leg. Vi skulle stå med ryggen mod hinanden, vende os om og lave sjove grimasser for hinanden. Jeg drejede om på hælen og så min partner og de lyserøde pletter, der dækkede hans hud. Jeg fik et chok og tog et skridt tilbage. ”Haha, der fik jeg dig,” sagde han og grinede. Han troede, det var grimassen, han skar, som havde skræmt mig. Jeg lo nervøst, men var i al hemmelighed bange for, at han havde smittet mig med sin ”sygdom”. Så skyndte jeg mig tilbage til min plads.

På vej til skole den følgende dag fortalte jeg min mor om min klassekammerat og spurgte, hvad der var ”i vejen” med ham. ”Sådan er han født,” fortalte hun og forklarede mig, hvad Vitiligo er. ”Det er ikke et udslet.” Det var meget for min 12-årige hjerne at forstå, og ærligt talt, så var det først, da jeg så Winnie Harlow på America’s Next Top Model, det gik op for mig, hvor smukke de asymmetriske, sommerfugleagtige mønstre på kroppen kunne være. Desværre findes der mange fordomme om Vitiligo og folk, der lider af det, i vores del af verden. Da Michael Jackson, verdens mest berømte person med en hudsygdom, døde, var størstedelen af verdenen fortsat ikke overbevist om, at hans lidelse var rigtig, og at det var den altovervejende grund til, at hans hud blev hvidere. Folk troede bare, at han ville være hvid.

Bashir Aziz

Med sin nye billedserie arbejder Brock Elbank på at sætte fokus på skønheden ved Vitiligo. Den London-baserede fotograf tager billeder af både modeller og personer, som aldrig har poseret foran kameraet før, med Vitiligo, som han finder på Instagram. Hans glamourøse billeder har som mål at fjerne det stigma, som mange af personerne har levet med hele deres liv ved at stille skarpt på deres kroppe. Og det er en god ting. De har intet at skjule.

”Når jeg tager billeder af modellerne, ender det ofte med at være en terapeutisk oplevelse,” fortæller Brock Elbank mig over telefonen. ”Vi taler om dybe emner. Jeg tog billeder af en pige fra Trinidad og Tobago, som er sort, men har mistet al sin pigmentering. Hun er hvidere, end jeg er. Hun fortalte mig, at det tog hende 15 år at vænne sig til måden, hun ser ud på.” Mange af Brock Elbanks modeller deltager i projektet for at finde et fællesskab om lidelsen. ”Jeg havde en fyr på 50, som var taget på solferie, og det havde så udløst hans Vitiligo. Han havde mistet pigmentering i halvdelen af ansigtet. Det var svært at lære at leve med i en alder af 50. Han så serien og tænkte, Jeg kender ikke nogen med Vitiligo, og jeg vil egentlig gerne møde andre, der er ligesom mig.”

Nile Goodlad

Brock Elbank har gennem hele sin karriere sat fokus på, hvordan vores fysiske fremtoning er med til at forme vores identitet og vores fællesskaber. Inden han begyndte på nærværende serie, tog han billeder af folk med fregner fra hele verden. Før det var det folk med skæg. ”Jeg er altid draget mod personer, som stikker ud,” fortæller han. ”Medierne ser skønhed i faste kategorier, det er kedeligt. Hvis man besøger et modelbureau, støder man selvfølgelig på nogle utroligt smukke mennesker, men de har alle sammen faste maver, ben op til armhulerne og stramme baller. Det er bare så beige.”

Det har været et stort projekt for Brock Elbank at finde modellerne til serien, da personer med Vitiligo naturligvis er sjældnere end personer med fregner og skæg. Han føler sig mest draget mod personer, som ikke har en modelkontrakt eller tidligere har optrådt i de rammer. Målet er ikke bare at tage et smukt billede – han vil også have, at modellerne ser deres skønhed, når han fotograferer dem. ”Det er tit lettere at tage billeder af personer, som ikke er vant til det,” forklarer Brock Elbank. Han foretrækker at tage billeder i intime rammer i sit hjemmeatelier. ”Mine modeller skal have en positiv oplevelse, og det skal være i en afslappet atmosfære. Det er vigtigt, at jeg lærer vedkommende at kende. Jeg taler med dem en time til halvanden, inden vi går i gang.”

Sandra Terepins

Brock Elbank har indtil videre fotograferet 35 personer (og en enkelt hund) henover det år, serien har varet. Men han er langt fra færdig. ”Jeg vil gerne ende et sted mellem 60 og 90, så projektet kører nok frem til næste forår,” siger han. Brock Elbank håber på, at projektet kan kulminere i en udstilling. Målet er at give folk en bedre selvforståelse og ikke bare materiale til deres Instagramprofiler. ”Det, de ser som deres svaghed, ser jeg som deres styrke.”

Se mere af Brock Elbanks arbejde på mrelbank.com og @mrelbank.

Shankar Jalota

Yvette Le-Lievre

Leroy Cophen

Lottie Beckett

Leroy Cophen

Eva Khyne Sam

Carissa Orr

Bianca Schonhofer

April Mitchell