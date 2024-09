Brutale scener fra Game of Thrones som søde GIFs

Alle billeder fra kunstneren

Der går lige et øjebliks tid, før man opfatter brutaliteten i de muntert udseende Game of Thrones GIFs, som Eran Mendels har lavet. Vi har set den grafiske kunstner og karakterdesigner animere katte i kasser og dansende DJs, men hans skæve gengivelse af scener fra sæson 6, som eksempelvis The Mountains møde med Septa Unella, forvirrer fantasien. Hvordan kan den slags ondskab se så pussenusset ud? Vi er mindst lige så forvirrede over Mendels gengivelse af Bran Starks møde med The Night King – det virker til, at han tror, de to fremdyrker en romance, frem for at lægge kimen til en altødelæggende krig. Selvom de fleste af hans GIFs er løst baseret på det univers TV-seriens skabere D.B. Weiss og David Benioff præsenterer, så har ét af værkerne titlen Ønsketænkning, og tager sig nogle kunstneriske friheder, ved at forestille sig The Hound, der hugger gennem The Mountains enorme, zombificerede hoved med sin nye yndlingsøkse.

Mens der ikke kommer nye afsnit af Game of Thrones før om ti måneder, har Mendel lovet os, at der kommer flere GIFs, som trækker på seriens mange ikoniske scener. Han tager også imod forslag på sin Facebookside.

Du kan se hver eneste af de Game of Thrones-GIFs, han har lavet indtil videre, herunder.

“The Red Woman”









The Red Woman

“Home”





Hodor

“Oathbreaker”







En pige har intet navn

“Book of the Stranger”







Den ubrændte

“Hold the Door”







Bran har fået en ny ven

“Blood of my blood”







Onkel Benjen på sin pony

“The Broken Man”







The Hounds ønsketænkning

“No one”







Sparrows i kamp mod The Mountain

“Battle of the Bastards”







Farvel Ramsay

“The Winds of Winter”







Shame shame shame

Se flere af Eran Mendels værker på hans hjemmeside.

