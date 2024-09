En buddhistisk munk er blevet taget med 4 millioner metamfetamin-piller i sit kloster

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien/NZ

Med omkring 48 millioner praktiserende buddhister er Myanmar et af de absolut mest buddhistiske lande i verden. Samtidig er landet en af de største narkoproducenter i det sydøstlige Asien og blandt andet kendt for at være oprindelsesnationen for store mængder opium, cannabis og metamfetamin, der ledes ud i militærdiktaturets nabolande. Derfor er det egentlig logisk nok, at religion og narkosalg overlapper indimellem – som det var tilfældet, da politiet i mandags fandt et hemmeligt lager med over fire millioner metamfetaminpiller, der lå gemt i det ellers diskrete Shwe Baho-kloster.

Videos by VICE

Munken Arsara, en respekteret leder i klostret – der ligger i byen Maungdaw – blev pågrebet på vej mod grænsen til Bangladesh af Myanmars anti-narkotika taskforce, der havde modtaget et anonymt tip. Han transporterede 400.000 metamfetamintabletter og havde også tusindvis af kroner i lokal valuta i sin bil. Politiet ransagede derefter Arsaras kloster, hvor de fandt yderligere 4,2 millioner piller samt en granat og noget andet ammunition. De konfiskerede piller har en markedspris på over 28 millioner kroner.

“Det her er ikke en normal sag, og da vi fik at vide, at munken var blevet pågrebet, var vi allesammen i chok,” udtalte den lokale politibetjent Kyaw Mya Win til lokale medier.

Ifølge The Irrawaddy er det første gang en munk er blevet arresteret for narkokriminalitet i Maungdaw. Men selvom der er langt mellem, at religiøse narkobaroner bliver fældet, har myndighederne i Myanmar gennem de seneste par år slået hårdt ned på den blomstrende narkokriminalitet i landet. Ved en stor anholdelse i 2016 blev 21 millioner metamfetamin-piller konfiskeret tæt ved den kinesiske grænse, mens yderligere 6,2 millioner blev fundet på en byggeplads tilknyttet et byggefirma i Maungdaw – ikke så langt fra det kloster, hvor det seneste lager blev konfiskeret. 98 millioner metamfetamintabletter, hvilket er ny rekord, blev sidste år konfiskeret af politistyrker på tværs af hele Asien.

Arsaras religiøse karriere er sandsynligvis forbi. Narkohandel anses ikke for at være specielt munke-agtigt, og Myanmars minister for religiøse anliggender Soe Min Tun indikerede, at troen ikke ville være nok til at redde ham fra retsforfølgelse.

“Det, der kommer til at ske med munken, er, at han øjeblikkeligt vil blive ekskommunikeret fra sin munkeorden og stå til ansvar for sine forbrydelser foran retten som en almindelig person,” siger han.