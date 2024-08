Buddhistisk munk anholdt for at holde chemsex-fester i sit tempel

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Australien

En rigtig badboy buddhistisk munk er anholdt, fordi han efter sigende har røget metamfetamin og afholdt homosexfester i sit tempel.

Videos by VICE

Mester Kai Hung var indtil for nyligt generalsekretær i en kinesisk ungdomsforening for buddhister, men så foretog politiet en ransagning af hans celle i Chongfo-templet i Taiwan, hvor man fandt 19 gram amfetamin, piber, kondomer, muskelafslappende cremer, medicin til behandling af erektil dysfunktion og en vievandsflaske fuld af glidecreme. Derudover fandt man to USB-drev, der indeholdt over 200 gigabyte porno, herunder optagelser af mænd, der har sex med hinanden. Efter sigende medvirker Kai selv på optagelserne, rapporterer Liberty Times.

De kompromitterende optagelser blev offentliggjort af nyhedsmediet Mirror Media i sidste uge og viser blandt andet billeder af den storsvedende munk, mens han ryger metamfetamin og ruller rundt mellem lagnerne sammen med andre mænd. Det er uklart, hvor og hvornår filmen er optaget, men den oprindelige politirapport citerer en kilde for at udtale, at Kai har været stofmisbruger i lang tid, og at han tidligere har afholdt sexfester med andre buddhister, da han boede i Tongshan-templet.

Kai blev smidt ud af det tempel i september på grund af sin ”adfærd” og problemer med at efterleve ”religiøse retningslinjer,” ifølge Taipei Times, og South China Morning Post (SCMP) der også fortæller, at han efterfølgende flyttede til det nærliggende Miaoli Chongfo-tempel sammen med ”dusinvis af troende”. Der gik ikke længe, før han begyndte at arrangere sexfester igen, hvilket fik nogle af de andre munke ved templet i Chongfo til at alarmere politiet.

Under afhøringen indrømmede Kai, at han havde taget stoffer og filmet sexscener, men han nægtede at have tilbudt andre stoffer. Han er sigtet for at bryde narkoloven i Kina, men blev løsladt for en kautionssum på cirka 19.000 kroner.

Efterfølgende tog den kontroversielle munk til genmæle og påstod, at optagelserne er lækket af en person ved Tongshan-templet som led i en smædekampagne. Og her tager sagen så en endnu vildere drejning.

Ifølge SCMP blev videoerne nemlig lækket af en af Kais tidligere elskere, som også var munk ved Tongshan-templet. Manden har efter sigende downloadet de 200 gigabyte optagelser fra en computer, som tilhørte en helt tredje af Kais kærester, inden han sendte tre af videoerne videre til templets øverste myndighed og afslørede Kais ekstravagante overtrædelse af templets love og vedtægter. Det lokale politi efterforsker fortsat sagen.

Den vanærede munk blev tidligere anset for at være en kommende stjerne på den buddhistiske scene blandt sine munkekolleger, fortæller Taiwan News – han var ”en talentfuld og intelligent” person, der konverterede i en alder af 14 og fulgte den nu afdøde mester Chihhai fra Tonshang-templet. Det var efter læremesterens død, at han ændrede adfærd og sank ned i stofmisbrug, porno og chemsex.