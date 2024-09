Unge brude til salg: Bulgariens kontroversielle jomfruhandel

Hvert forår afholder den lille by Stara Zagora i det centrale Bulgarien et kontroversielt brudemarked, hvor unge jomfruer vises frem for bejlere, som byder på dem. Markedet er det største samlingspunkt hvert år for de 18.000 i romaklanen Kalaidzhi – en del af romafolket, som bliver mødt med fordomme og eksklusion over alt i Europa.

Brudemarkederne er en af de sidste traditioner, Kalaidzhi-folket har tilbage. Broadlys korrespondent Milène Larsson rejste til landsbyen Orizovo for at lære mere om, hvorfor disse markeder stadig eksisterer i et moderniseret Europa, og hvordan Kalaidzhi-pigerne har det med at blive solgt. Her møder hun en familie, hvor de to døtre er ved at forberede sig til det årlige brudemarked.