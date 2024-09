​Burmesiske mænd pumper pikkene fulde af kokosolie og fortryder det resten af livet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien/NZ

Har du nogensinde set en bøtte kokosolie og i fuldskab overvejet at sprøjte noget af det ind i din penis for at gøre den større? Nej? Nåh. Men det er altså noget folk gør. Mere specifikt er det noget folk gør i Myanmar og Thailand, hvor min ven Koko stødte på fænomenet i en flygtningelejr.

Koko læser medicin og tog sig af Karén-flygtninge i en lejr i grænseområdet mellem Thailand og Myanmar. Karén-folket er en etnisk minoritet, der i århundreder er blevet forfulgt og undertrykt i regionen og derfor søger tilflugt i det mere tolerante Thailand. I de thailandske flygtningelejre har Karén-folket brug for lægehjælp bland andet grundet den her mærkelige skik, der dyrkes af nogle af mændene.

Det kaldes “Karén Viagra” og vil give dig mareridt resten af livet. Koko præsenterede mig for det, hun havde set.

VICE: Hej Koko, du har forklaret mig det her et par gange nu, men jeg har stadig svært ved helt at forstå det. Hvad er det præcis, der sker?

Koko: I bund og grund sprøjter Karén-mændene kokosolie ind i deres penisser og testikler, hvilket får penis til at føles større og se større ud.

Og hvorfor gør de det her?

Jeg ville ønske, at der var en eller anden indviklet forklaring, der var forankret i deres kultur, men det er i virkeligheden bare fordi de her mænd har små penisser og gerne vil have, at de skal virke større.

Men det er ikke så ligetil at få en større penis?

Det kan man vist rolig sige, det ikke er. “Effekten” holder et sted mellem to til tre år. Så går det galt.

Lad os høre…

Åh gud. Okay. Først størkner kokosolien omkring penis – selve penis – så altså mellem huden på skaftet og selve organet. Og så holder penis bare op med at virke efter et par år. Man får svært ved at tisse, nedsat følsomhed, smerte og ingen rejsninger og kan altså ikke dyrke sex. Egentlig gør det hele processen meningsløs. Jeg tror, at skammen er en stor del af grunden til, at de venter så længe med at søge lægehjælp.

Har Karén-Viagra nogensinde virket?

Der må jo findes nogle succeshistorier, hvorfor skulle de ellers gøre det? Men mange gange gør de det, når de er fulde. De fylder simpelthen bare kanyler med kokosolie, og stikker den under huden.

Hvad sker der så, når de endelig søger lægehjælp?

De kommer på operationsstuen, hvilket bogstaveligt talt bare er et bord med en plastikdug. Det eneste, de har, er lokalbedøvelse. Man injicerer lokalbedøvelse forskellige steder rundt om penis. De her mænd er simpelthen så sørgelige. Efter operationen står de i sidste ende tilbage med en mindre penis, end de havde til at begynde med, [før de injicerede kokosolien].

Kan du gennemgå operationen for os?

Det, de gør, er at skære rundt om penis med en skalpel – altså efter lokalbedøvelsen – ind til selve organet. Det er i princippet ligesom en omskæring, indtil man har skåret rundt om roden, og så hiver et lag af penis af. Så prøver man at rive kokosolien af, som man også snitter væk med en skalpel. Det er en virkelig brutal operation.

Det lyder forfærdeligt.

Det værste af det hele er, at man faktisk kan høre kokosolien knase, når man gør det. Fordi kokosolien først injiceres som væske og så størkner. Så tænk på det som at skære igennem voks eller rå kokos. Og det er overvejende kvindelige feltlæger, der udfører indgrebet. De er ikke sygeplejersker eller læger; de har ingen formel uddannelse og kun to års træning. Og nu udfører de den her… kokos pikke-operation.

Hvordan reagerer patienterne?

Jo altså, de græder. De får nok lokalbedøvelse til at lamme den, men det går væk efter cirka 20 minutter. Og man kan stadig mærke operationen, og det føles nok lidt, som når man får fjernet sting. Jeg tror ikke, at det er smerten, så meget som det er det at være ved bevidsthed, mens man ser sin pik blive flået for øjnene af dig. Nogle gange rammer man en arterie, og så sprøjter det bare med blod udover det hele. Jeg glemmer aldrig den der lille klip, klip, klip lyd.

Før i tiden blev jeg sat til at lægge de her penisser i forbinding hver dag. Damerne tog billeder af mig, mens jeg lagde forbindingen på de her pikke. Fordi de er så maltrakterede. Jeg tror feltlægerne elskede, at der var en hvid kvinde i sine tyvere, der lagde forbinding på alle de her flænsede penisser.

Sker det her i hele verden? Eller er det noget, der kun sker i regionen?

Jeg tror kun det praktiseres af Karén-folket.

Hvorfor?

Det lykkedes mig aldrig at få svar på. Det lykkedes mig kun at få ud af feltlægerne, at de her mænd ville være større og tykkere.

