Busy Philipps siger, James Franco overfaldt hende under optagelserne til ’Freaks and Geeks’

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

I et lækket uddrag fra Busy Philipps kommende selvbiografi, This Will Only Hurt a Little, som Yahoo Entertainment i mandags bekræftede optræder i bogen, beskriver skuespilleren, hvordan James Franco overfaldt hende, da de begge to arbejdede på tv-serien Freaks and Geeks i 1999.

Philipps skriver, at de to filmede en scene, hvor hun skulle slå Franco blidt i brystet, mens hun leverede sin replik, men Francos reaktion var at træde ud af sin rolle og overfalde Philipps fysisk. ”Han tog fat i begge mine arme og skreg ind i mit ansigt: ’DU SKAL ALDRIG RØRE VED MIG IGEN!’” skriver hun ifølge Yahoo. ”Og så tvang han mig ned på jorden, så jeg lå på ryggen med luften slået ud af mig”.

Philipps fortæller også, hvordan resten af holdet på optagelserne var chokerede over hændelsen. Efter hændelsen begyndte Philipps efter eget udsagn at græde, mens skuespilleren Linda Cadellini trøstede hende og sagde, at hun skulle ringe til sin manager. Phillips siger, at Franco i det hele taget opførte sig som ”en mobber” under optagelserne til kultserien. Franco undskyldte sin opførsel dagen efter, men først da seriens producerer og instruktøren tvang ham til det. Derudover havde hændelsen ingen konsekvenser for ham.

Det er ikke første gang, Franco bliver anklaget for overgreb. Henover det sidste års tid har fem kvinder beskyldt ham for ”upassende eller seksuelt udnyttende adfærd”. Han skulle efter sigende have presset en 17-årig til at udføre oralsex på ham i en bil. Franco har hele tiden fastholdt, at han har sin egen ”side af historien,” men at han ikke har tænkt sig at ”gendrive” beskyldningerne offentligt.