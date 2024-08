Bydelen, som er overmalet med Simpsons-graffiti

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Mexico

Skyerne i starten og temamelodien fra The Simpsons kører rundt i mit hoved, da jeg træder forbi de første farverige mure i “Sprayfield”, der i de sidste par måneder er blevet overmalet med store graffiti-pieces med den mest berømte gule familie på TV. Kvarteret ligger i ghettoområdet Iztacalco, øst for Mexico City.

Jeg går forbi et maleri af Professor Frink og mødes med Roy, som er kunstneren bag værket. Han sidder og venter sammen med Marco, aka “Belor”, som er den kreative bagmand bag Sprayfield.

“Det er vores nabolag,” siger Belor. “I årenes løb er alle væggene blevet dækket med tags, men der var ikke noget, vi kunne lide – ikke noget kvalitet. Så kom vi på ideen med at lave et Simpsons, fordi det er vores yndlingstegneserie.”

Senere mødes vi med skriverne Cancer og Comer1, som Belor har lavet Night Lords sammen med. De er crewet, der har gjort Sprayfield til virkelighed. De tre kunstnere har malet rundt omkring i Mexico City i årevis, og selvom deres liv altid har været præget af hemmelighedskræmmeri og beefs med andre skrivere, har de altid forsøgt at involvere det lokalmiljø, de maler i, for at skabe ejerskab og genindtage det offentlige rum.

“Bare se alle de tags, der er over det hele. Folk får en masse fordomme – de synes, det ser grimt ud,” forklarer Belor. Han tilføjer, at tags har en tendens til at give folk det indtryk, at en bydel er beskidt og farlig. Med Sprayfield forsøger de at gøre det modsatte, så indbyggerne føler sig sikre.”

Det var til gengæld ikke nemt at overbevise indbyggerne om, at de skulle have lov til at overmale deres vægge. De gik fra dør til dør og forklarede beboerne, hvorfor de ville male. “Folk, som kun forbinder graffiti med tags og bombs, var selvfølgelig ikke nede med idéen.” Derfor ledte de efter et tema, som alle kunne forstå, og sådan endte de med The Simpsons.

“Alle elsker Simpsons, og alle kan relatere til det,” siger Comer1. Da først de havde malet den første væg, vendte stemningen, og alle var glade for initiativet.

Nu er der 15 vægmalerier og yderligere fem er på vej. Anerkendte malere kommer for at vise deres evner frem, og Night Lords fortæller, at også internationale graffitimalere har kontaktet dem for at være med. Beviset findes rundt om hjørnet, hvor der er et kæmpemæssigt piece af den franske graffitimaler ZDEY. Ud over en masse hippier har ZDEY lavet sin karakteristiske sort/hvide character, som sparker Donald Trump i røven.

Selvom Sprayfield forsøger at tage byrummet tilbage og skabe større fællesskab, har projektet ikke fået meget støtte fra de mexicanske myndigheder. Til gengæld har indbyggerne involveret sig mere og mere. Nu behøver de ikke gå fra dør til dør, men bliver i stedet kontaktet direkte af beboere, som gerne vil stille vægge til rådighed. Og fordi kunstnerne selv skal finansiere værkerne, er der også naboer, der hjælper til med stiger, stilladser eller maling.



Comer1, Belor og Roy.

Værkerne i Sprayfield er lige så forskellige i deres kunstneriske udtryk som deres respektive skabere. Mens vi går rundt, hilser beboerne begejstret på Belor. Nogle kommer endda og snakker, og alle kender til Night Lords’ projekt. Efterhånden som flere kunstnere melder sig under fanerne, håber de at kunne udvide og indtage nye områder i byen.