Byen med det smukke navn Dildo får nu sig eget bryggeri

Denne artikel er oprindelig publiceret af MUNCHIES i USA.

Ingen ved præcis, hvordan byen Dildo i Newfoundland fik sit navn.

Nogle historikere har beskyldt den britiske søfarer og opdagelsesrejsende Captain Cook og hans skibsinspektør Michael Lane, der var kartografiens svar på Beavis og Butthead. Da de kortlagde kysten langs Newfoundland i Canada fandt de Ifølge CN Traveler på navne som Tickle Bay, Cuckolds Cove, Blow Me Down og – måske også – Dildo.

Nogle af indbyggerne mener, at Dildo var navnet på en spansk opdagelsesrejsende eller et skib, mens andre bare gerne vil understrege, at navnet ikke har noget med sexlegetøj at gøre. “Jeg er rimelig sikker på, at vi har eksisteret meget længere en kunstige peniser,” udtalte postarbejderen Stella Wright til The Independent. “Der ligger et sted i USA, der hedder Intercourse, og det driller vi da ikke dem med.” (Øh JO, DET GØR VI.)

Uanset hvor navnet kommer fra, har det hængt ved i 300 år, men det kan komplicere ting for nogle af de lokale virksomheder. I den kommende weekend åbner et nyt mikrobryggeri i Dildo, og virksomheden har modtaget en del foreslag til hvad deres øl skal hedde.

“Lokalsamfundet og mange af stednavnene i området og mange af de spøgefulde ting, folk siger … det kommer vi til at lege lidt med, og vores øl kommer til at få nogle interessante navne,” fortalte ejer af Dildo Brewing Company and Museum, Angela Reid, til CBC News. “Men det er tophemmeligt lige nu.”

Øllene vil være tilgængelige på både flasker og fustager. Brygmester Lionel Rodrigues sagde, at han har brygget stout, IPA og en red ale, der har fået sin farve fra rødbeder – og en blond blåbærøl, der indeholder lokale Dildo-blåbær.

Nu er øllenes navne så blevet afsløret. “Stout Dildo”, “Red Rocks Ale” og “Blonde Root 80” er slet ikke så platte navne, som man kunne have frygtet, men er til gengæld fulde af referencer til Dildos lokalområde. De blev afsløret samme dag som Dildo Brewing Company, slog dørene op til deres nye pub, der deler lokaler med Dildo Museet.

I 1990 startede en elektriker fra Dildo ved navn Robert Elford en underskriftsindsamling for at få ændret byens navn. “Min søn er altid kommet i problemer, når folk har spurgt ham, hvor han bor,” brokkede hans sig dengang til The Independent. Byens beboere stod dog fast og nægtede at vinke farvel til deres fem bogstaver lange kulturarv – så Elford ændrede bare sin egen adresse til New Harbour, der er navnet på nabobyen.

Hold fast i, hvem du er Dildo. Hold godt fast i, hvem du er.