Canada har legaliseret cannabis – hvad nu?

På VICE har vi over årene dedikeret en del tid til cannabis (og ja, det skriver jeg med overlæg).

Vi har lavet en pibe ud af en kartoffel og fået en kæde af pot-apoteker, som behandlede sine ansatte skidt, lukket. Vi har interviewet Justin Trudeau om ulighed i forhold til cannabisrelaterede anholdelser, vi har fået fyren fra Fucked Up til at prøve cannabis-yoga, og vi har produceret en hel masse tv–programmer om cannabis.

Det kan godt lyde, som om vi praler lidt, men vi har faktisk lavet alt det ovenstående, fordi cannabis betyder forskellige ting for forskellige mennesker. Nogle mener, det er harmløs morskab. For andre er det medicin. Visse argumenterer for (og der tager de fejl), at det fører til brug af hårde stoffer, kriminalitet eller endnu værre: at man ophører med at være et nyttigt individ i den senkapitalistiske æras store samfundsmaskine. Til sidst er der også en stor gruppe mennesker, som er fløjtende ligeglade.

Men lige meget hvilken fløj man befinder sig på, så kommer man ikke udenom, at cannabis nu er lovligt i Canada, og det er den største stofpolitiske udvikling, landet har undergået i snart 100 år.

I går var det den store legaliseringsdag i Canada eller 10/17 eller Hash Wednesday, og indtil videre er det gået fint. Den største forandring, der er sket, er, at en masse voksne individer (cirka hver femte canadier), som regelmæssigt bruger cannabis, nu har mulighed for at gøre det helt legalt gennem en statsejet institution – selv om det sikkert er langt mere besværligt og irriterende end at købe det hos din lokale dealer, som du gjorde i sidste uge. Men den vigtigste udvikling er, at canadiere nu ikke længere kriminaliseres for at købe og bruge et relativt harmløst produkt.

Legaliseringen er blot det seneste kapitel i vores cannabisdækning. Canada er det største og rigeste land, der har legaliseret rekreativ brug af cannabis, og resten af verden vil holde nøje øje med, hvordan det vil gå. Selv om fokus vil være rettet mod de store cannabisfirmaer, som kommer til at tjene styrtende med penge, så er der også mange andre historier, som skal dækkes. Spiselige cannabisprodukter skal reguleres; de enkelte regioner er fortsat i gang med at planlægge distribueringen (eller også har de, som i Doug Fords tilfælde, udskudt den hovedpine til foråret); det sorte marked vil fortsat trives, og cannabis-amnesti kommer muligvis på bordet. Og så er der selvfølgelig Canadas store nabo mod syd, som er anført af en temperamentsfuld realitystjerne, og som vi deler en 9.000 kilometer lang grænsestrækning med, og det skal også nok blive et problem før eller senere.

Legalisering af cannabis betyder, som du sikkert allerede ved, ikke en ende på den dybt skadelige ”krig mod narko.” Tusindvis af dødsfald og landets stigende problem med afhængighed af receptpligtigt medicin har ikke været nok til at ændre politikernes holdning på området.

Men hvis man har en progressiv holdning til stoffer og er interesseret i skadesreduktion, så er der god grund til optimisme. Mange læger og organisationer presser på for at afkriminalisere stoffer i det hele taget, og nu lader det også til, at hallucinogener i fremtiden bliver legale i forbindelse med medicinsk behandling. Canada har lige nu mulighed for at påtage sig en global lederrolle, især hvis legaliseringen viser sig at være gavnlig for landet. (Og selv om vi helt sikkert vil møde mange problemer over de næste par år, så er der ingen grund til at tro, at det ikke bliver en succes i det lange løb, især ikke hvis du definerer succes ud fra, hvor mange penge erhvervslivet kommer til at skrabe sammen).

Det er vigtigt, ikke bare for canadiske læsere, men også for det internationale samfund, at emnet dækkes af kompetente journalister. Og du kan selvfølgelig fortsat følge VICEs dækning, hvor du får dybdegående historier fra stofpolitikkens frontlinje.