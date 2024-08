“Cold shaming” er den nye canadiske nationalsport

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Jeg voksede op i Vancouver, og der sneede det aldrig – det var ikke engang koldt nok til, at jeg havde en ordentlig vinterjakke. Havet gør, at byen aldrig bliver hverken for kold eller for varm, selvom vejret er gået lidt amok de seneste år.

Videos by VICE

Da jeg flyttede til Toronto, var det første gang, jeg oplevede en rigtig canadisk vinter. Jeg kom direkte fra Guatamala, hvor jeg havde rejst rundt, så jeg kom ud af lufthavnen i klipklappere. Det var midt i januar, og omkring minus 13 grader og blæsende. Kort tid efter jeg var trådt ud, begyndte mine fødder at gøre ondt. Jeg var lige ved at tage et billede af dem i sneen, men jeg var oprigtigt bange for at få forfrysninger. Mine tæer brændte en uge efter, hver gang jeg tog et bad.

Selvom jeg synes, Toronto var ret koldt engang imellem, fandt jeg ud af, at det ikke var noget, jeg kunne sige højt uden at få en masse bitre kommentarer med på vejen.

Toronto under "extreme cold weather alert" for -9 C. Temperature in Edmonton this morning, -30 C, -37 with windchill https://t.co/OBWel88ME8 — Jana G. Pruden (@jana_pruden) January 17, 2016

”Synes du, DET HER er koldt? Prøv at bo i Ottawa. Der er det minus 40 grader.”

”Winnipeg er bogstaveligt talt koldere end Mars lige nu.”

”Det sner, så alle i Toronto har glemt, hvordan man kører bil.”

Den slags.

Tendensen til hele tiden at skulle overgå hinanden med, hvor koldt det er i vores hjemby, er en rigtig canadisk ting. Det er lidt som en meteorologisk udgave af at måle, hvor lang en pik man har, og indtil for nylig syntes jeg, det var ret underligt. Hvorfor skulle man dog prale af, hvor koldt det er i ens hjemby? Det er nederen at fryse. Hvis jeg kunne vælge, ville jeg foretrække vinteren i Vancouver til hver en tid, og så kan du kalde mig et pattebarn, alt det du vil.

Men de sidste par uger er jeg begyndt selv at gøre det. Jeg ”cold-shamer” de amerikanere, som først lige har opdaget, at vinteren er kold. Jeg holdt jul i New York, og det var køligt, men ingenting i forhold til det hysteri, jeg havde hørt om.

”Det er skræmmende koldt udenfor,” sagde min ven, som bor i Brooklyn, da det var minus 5 grader. Minus 5 grader er ikke engang koldt nok til at have lange underbukser på. Du kan sagtens tage en løbetur i minus 5 grader, hvis altså du er sådan en irriterende fitnesstype, der løber. Jeg sværger, der er gamle, canadiske mænd, som ville have shorts på, når det var minus 5.

Så blev det nytårsaften, hvor temperaturen i New York faldt til minus 12 grader, hvilket åbenbart er den koldeste nytårsaften nogensinde. Men det er ikke engang en temperatur som canadiere ville gide screenshotte og tilføje til deres story. Heroppe beskæftiger vi os med begreber som ”polarmalstrøm”, og der findes historier om folk, der bliver ramt af så voldsom en isstorm, at de ikke havde strøm i ugevis. Så du kan nok forstå, hvis jeg synes, det er en kende dramatisk, når TV-værten tager en opvarmet elefanthue på, inden han skal rapportere fra Times Square, eller når medierne skriver overskrifter som ”Dødsensfarlig, tænderklaprende kulde holder store dele af USA i et jerngreb”. Måske er det bare, fordi amerikanerne ikke kan håndtere kulden, når det her er hvad de bliver anbefalet at tage på, når det er pisse koldt.

For ikke at være helt urimelig vil jeg gerne gå med til, at det har været latterligt koldt nogle steder i USA – det var minus 43 grader i byen Duluth i Minnesota i sidste uge.

https://twitter.com/kaleighrogers/status/948664230391308289

bitches can't handle their tempatures. acting up in here- sit the hell down. NONE YALL GO OUT PAST -50 WHILE I WENT TO WORK WITH MY DAD AT -65 OUT IN THE COLD ASS AIR, YALL BETTER SIT THE HELL DOWN RN. 😆😆😆 pic.twitter.com/TMOJMEh8L4 — I AM ODMK (@IAMODMK) January 4, 2018

Men lige når jeg begynder at have ondt af dem, så tjekker jeg min vejr-app og ser, at der i New York er et ”varsel*” om vejret, mens Toronto har en ”advarsel om ekstrem kulde,” og så forsvinder min empati. Et ”varsel” er ikke en skid. Det er først, når det bliver en rigtig advarsel, at man skal blive bekymret.

Når alt kommer til alt, tror jeg, at jeg begynder at forstå, hvorfor canadierne godt kan lide at mobbe med vejret. Der er intet fedt ved, at det er fuldkommen lortevejr i fire måneder. Og hvis du bor et sted som Winnipeg eller Ottawa, der tit er til grin i forvejen, så er det iskolde vejr måske den eneste slags status du har.

Så jeg forstår jer godt – det er jo ikke rigtig koldt udenfor.

*Jeg har lige tjekket min vejr-app igen, og undskyld New York. Det ser ud til at være en rigtig snestorm, der rammer jer. Velkommen til!