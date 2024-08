Canadisk ’stuntrapper’ dør, mens han rapper på en flyvinge

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Canada

En canadisk ”stuntrapper” døde, da han faldt ned fra vingen af et fly i luften under indspilningen til en musikvideo i British Columbia tidligere på ugen.

Jon James McMurray, som optrådte under aliasset Jon James, døde i mandags, da et stunt gik grueligt galt. Ifølge en udtalelse fra hans manager skulle McMurray filme en scene til en video, hvor han efter planen skulle rappe, mens han stod på vingen af et fly i luften – det var et stunt, han havde ”trænet intensivt til”.

”Men da Jon trådte længere ud på vingen, sendte den øgede vægt det lille Cessna-fly ned i en spiral, som piloten ikke kunne rette op,” udtaler manageren. ”Jon holdt fast i vingen, indtil det var for sent, og da han gav slip, havde han ikke tid til at udløse sin faldskærm. Han ramte jorden og døde på stedet”.

Flyet landede efterfølgende sikkert. McMurrays lig blev fundet på en mark i nærheden af den lille by Westworld, cirka en times kørsel fra Kamloops, British Columbia. Landmanden, som fandt liget, fortæller til Global News, at han, efter at have set andre søge efter McMurray, afsøgte sin egen grund og fandt liget “i et krater”.

Manageren udtaler til Globe and Mail, at McMurray er opvokset i Calgary, hvor han dyrkede skisport, indtil han brækkede ryggen og knuste sin hæl ved en ulykke. Som skisportsudøver er McMurray kendt for at være den første, der udførte en ”Fizzle Flip”, et trick, hvor man laver baglæns saltomortale mellem skinnerne. Efter ulykken begyndte McMurray at fokusere på musik, som han kombinerede med sin kærlighed til stunts.

Flere af McMurrays musikvideoer er afspillet hundredtusindvis af gange. En af de mest sete er en video til sangen ”Hello”. I forbindelse med optagelserne til videoen arbejdede McMurray sammen med Travis Pastrana og hans Nitro Circus-crew. I videoen rapper McMurray, mens han springer ud i faldskærm, og klimaks kommer, da han basejumper fra en stor trailer, der kører henover en bro.

Venner og familie har siden ulykken skrevet rørende hyldesterklæringer til rapperen. I pressemeddelelsen skriver hans manager, at McMurray var en ”utroligt passioneret person, som altid havde et smil på læberne og et hjerte af guld,” og han var ”en person, som aldrig talte ondt om andre”.

Rory Bushfield, en professionel skiløber og en af McMurrays gamle venner, skrev på Facebook, at McMurray ”udlevede sin ultimative drøm, han var fri og lykkelig”. Han skrev videre, at de to voksede op sammen, stod på ski sammen, filmede og lavede videoer.

”Jon elskede at lave musik og stå på ski, men han var især glad for kameraer. Vi mødtes, da vi var 14, og han havde altid et kamera med sig helt indtil i lørdags, hvor han brugte 12 under optagelsen. Han havde altid en masse opladere med sig, hvor end han gik. Han sagde altid, ’det er bedre end ingenting’, når vi bare lavede sjov og filmede små videoer”.

Den sidste video på McMurrays YouTube-side, som blev lagt op for to uger siden, viser Bushfield og McMurray springe i faldskærm og basejumpe i Squamish, British Colubia. En lille poetisk detalje kommer i slutningen af videoen, hvor McMurray tiltaler kameraet direkte og siger, at han lige ”har fået det bedste råd nogensinde” (fra ekstremsportsudøveren Cody Matechuk).

”Jeg spurgte Matechuk om, hvornår jeg skulle udløse faldskærmen under det her spring, og han svarede, ’det ved jeg ikke, før du rammer jorden vel’,” sagde McMurray.

Bushfield skrev, at han sammen med McMurrays venner og familie har startet en Go-Fund-Me-kampagne for at bruge ”de hundredevis af timers optagelser og musik,” som McMurray har efterladt sig til en hyldest.

McMurrays død efterforskes på nuværende tidspunkt af myndighederne i Canada.