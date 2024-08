Cannabis kan måske bruges til at behandle HIV

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

I alt for lang tid var det stort set umuligt at udføre ordentlige undersøgelser af de medicinske fordele ved cannabis. Læger og videnskabsmand måtte ikke få fingrene i pot for myndighederne, og den tørrede plante bliver stadig klassificeret på liste A sammen med heroin og opium. Det gør det svært at forske i stoffet, selv i USA, hvor stoffet efterhånden er lovligt i mange stater. Forskning skal godkendes et væld af steder, og der er kun ét laboratorium i landet, der er godkendt til at udskrive cannabis til forskning.

Videos by VICE

Alligevel er der flere og flere forskere, der har kastet sig over at undersøge plantens medicinske egenskaber. Cannabis har vist potentiale i behandlingen af afhængighed, PTSD, kronisk smerte, hjerneskade og en masse andre lidelser – og nu er der også et forsigtigt håb om, at pot kan bruges i handlingen af HIV ved at blokere for, at virussen kan komme ind i cellerne, nedbringe kronisk betændelse og forhindre neuro-kognitive lidelser, der kan opstå i forlængelse af en HIV-infektion.

Robert L. Cool, der er professor i epidemologi ved University of Florida, annoncerede for nylig, at han leder 400 personer til en undersøgelse, for at finde ud af hvordan cannabis fungerer for folk med HIV. Undersøgelsen løber over fem år og koster omkring 20 millioner kroner, og det menes at være den største af sin art. Undersøgelsen ser både på, hvordan cannabis påvirker HIV-patienters hjerne, og hvorvidt stoffet er i stand til at undertrykke virussen. Cook vil også se på den specifikke mængde cannabis, de enkelte deltagere indtager, og hvor meget THC eller cannabinoider, der er i de pågældende mængder – hvilket han siger, at andre forskere har undladt at gøre.

Vi talte med Cook om, hvordan cannabis fungerer på cellebasis, hvorfor Florida er et interessant sted at forske i pot, og hvordan det er at undersøge et stof, midt i en tid hvor DEA gør, hvad de kan for at stoppe brugen af medicinsk cannabis.

VICE: Hvornår blev du første gang interesseret i virkningen af cannabis på mennesker med HIV?

Robert L. Cook: Jeg er almindelig læge, og jeg beskæftiger mig med HIV-patienter hele tiden. Jeg ville undersøge, hvilken form for cannabis jeg skulle anbefale – skulle patienterne inhalere det eller spise det, eller skulle jeg anbefale en bestemt type af cannabis? Der var ingen information om, hvorfor en bestemt type skulle hjælpe mere for en person med HIV end for andre, og derfor søgte jeg om det her legat.

I undersøgelsen kan vi sammenligne dem, der bruger det dagligt med dem, der bruger det engang imellem. Vi tester deres urin for at kunne kende forskel på, hvad der er i deres pot, for de fleste siger, at de køber en pose et par gange om måneden, så de ved ikke rigtig, hvad de får.

Vi håber, at når undersøgelsen er færdig, kan vi sige ”okay, det ser ud til, at de fleste, der bruger det for at bekæmpe smerter, bruger det på en bestemt måde.” Eller at dem, som bruger det for ikke at få stress, bruger det på en bestemt måde.

Samtidig er I også interesserede i, hvordan THC påvirker virussen og symptomer, ikke?

Jeg har set noget meget interessant data, der så på, hvor meget af virussen, der var i folks blod, inden de blev behandlet med et antiretroviralt lægemiddel. Forskningen viste, at dem, som røg pot engang imellem, havde mindre virus i blodet end dem, som ikke brugte det. Det er en god ting, hvis der er mindre virus. Men jeg har endnu ikke set nogle kliniske undersøgelser, der ser på THC’s direkte påvirkning af virussen. Vi har heller ikke særlig meget forskning, der sammenligner THC-effekten med THC i samspil med CBD.

Vi undersøger også effekten af cannabis på betændelse under langt mere kontrollerede omstændigheder end tidligere.

Det er også vigtigt, at vi undersøger, hvor dedikeret man er omkring sin medicin. En af grundende til, at pot påvirker HIV, kan være adfærd: Det klassiske, fordomsfulde scenarie er, at en bruger af cannabis er mindre motiveret – de sidder på sofaen, ser fjernsyn og tager ikke deres medicin til tiden. Jeg er ikke sikker på, om det er rigtigt, men det er noget, vi skal undersøge.

Kan du fortælle mere om, hvordan THC arbejder på celleniveau?

THC rammer stort set udelukkende CB1-receptorer, altså cannabinoidreceptorer rundt omkring i kroppen. Det gør, at folk føler sig skæve eller ude af balance, og det påvirker også deres korttidshukommelse. CB1-receptorerne sidder i hjernen, og derudover sidder de i mange af vores immune celler. Der findes 100 forskellige cannabinoider i cannabis, og dem, der rammer den receptor, virker til at bekæmpe betændelse. Medicinalindustrien kæmper hårdt for at lave syntetiske udgaver af THC og CBD og ramme de samme receptorer.

Men jeg har ikke set så meget forskning, der direkte sammenligner THC og CBD i forhold til de her kliniske påvirkninger. Selvom jeg tror, at THC står for at gøre os skæve, og CBD står for at bekæmpe betændelse, så er det svært at oversætte det til et simpelt svar, når det handler om, hvad der virker mod smerter. Hvis folk har det bedre, er det så, fordi de har færre smerter, eller er de bare skæve og ligeglade?

Der er også nogle mennesker, der er meget begejstrede, fordi det ser ud til, at kemiske forbindelser i cannabis kan krydse grænsen mellem blodbaner og hjerne, og det kan antiretroviral medicin ikke. Samtidig kan det nedbringe betændelse.

Ja, det er meget spændende. Vi kan sådan set kontrollere virussen ret godt med det medicin, vi har, men alligevel ældes folk med HIV lidt hurtigere end andre. De får stadig hjertesygdomme fire-fem år før, og mange tror, at det skyldes kronisk betændelse. Så et produkt, der kan bekæmpe betændelse, ville hjælpe folk til at leve længere og bedre liv.

Hvorfor er Florida et godt sted at udføre forskningen?

En ud af ti mennesker med HIV i USA bor i Florida. Der er flere nye infektioner end noget andet sted i landet. Florida har desuden en del ældre indbyggere, og her er der mange over 50, som prøver cannabis for første gang. Der er også stor etnisk mangfoldighed, så det er nemmere at sammensætte et repræsentativt udsnit af mennesker, der potentielt kunne bo alle mulige forskellige steder.