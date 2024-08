Cardi B besejrer Taylor Swift og er nu nummer et i USA med “Bodak Yellow”

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Efter en længere tvekamp med Taylor Swifts “Look What You Made Me Do” har Cardi B officielt indtaget toppen af den ikoniske amerikanske hitliste Billboard Hot 100 med singlen “Bodak Yellow”. Det er første gang, Cardi B ligger nummer et på Billboard, og trods mulige forsøg fra Swift-lejren på at booste “LWYMMD”s streamingtal (ved at sænke iTunes-prisen på sangen og indlejre musikvideoen til den i en Making-of-video for selvsamme musikvideo) er Cardi B stadig øverst (prisen på “Bodak” blev også sænket). Og det er ikke alt – udover “Bodak Yellow” blev Swift også overhalet af Post Malones “Rockstar” ft. 21 Savage, der lige nu ligger nummer to på Hot 100.

Det er fristende at viderefortolke og tillægge Cardi B’s Billboard-succes dybere mening: Hiphop er nu den dominerende genre i USA, og det her er åbenbart det første rapnummer af en kvindelig soloartist, der har ligget nummer et, siden Lauryn Hills “Doo Wop (That Thing)” gjorde det for næsten 20 år siden. En trinidadisk-dominikansk kvinde fra South Bronx har – i Trumps USA – besejret en pop-gigant, som nogle betragter som personificeringen af white privilege, og der i øvrigt er blevet beskrevet som en “arisk gudinde” af nazistiske grupperinger. Sådan kunne du vælge at se på det. Ellers kan du bare nyde sangen, ligesom millioner af mennesker allerede har gjort. Det her er en god dag. Fejr det.