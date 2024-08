Cardi B er åbenbart virkelig god til ASMR

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Hvis du havde brug for flere beviser på, at Cardi B har nok karisma til at få succes inden for stort set alt, hvad hun kaster sig ud i, dukkede der i dag en meget speciel video op fra W Magazine. Bronx-rapperen har åbenbart en forkærlighed for de der sindssygt populære YouTube-videoer, hvor værter med døde øjne befamler følsomme mikrofoner og hvisker om at klippe dit hår eller andre behagelige ting – et fænomen bedre kendt som ASMR. Så nu har Cardi lavet sin egen ASMR-video. I løbet af det 13 minutter lange klip taler hun om sin begejstring for den her slags videoer – hun ser åbenbart ASMR hver dag, hvilket tripper Offset ud – fortæller om sin pludselige musikalske succes og sit nyfødte barn. Altsammen i et behageligt hviskende toneleje og med hypnotiserende repetitioner.

To mikrofoner opfanger hver eneste lyd fra hendes tunge og mund, hvilket betyder, at hele videoen er præget af alle de små lyde, store mediehuse normalt prøver at fjerne fra deres videointerviews. Det lyder fucking ulækkert! Men det betyder vist samtidig, at det er godt? Jeg er lidt i tvivl om, hvad der faktisk er kriterierne for god ASMR, fordi jeg slet ikke kan relatere til den kildende fornemmelse, Cardi beskriver at få af den slags videoer. Selv om jeg elsker de absurde videoer, der er opstået som følge af den her trend (please, please, please tjek min yndlingskanal, hvor en fyr med Abraham Lincoln-skæg laver Yu-Gi-Oh ASMR). Og hvad er egentlig mere absurd end en af vores generations mest euforiske kendisser, der hvisker om sine egne hits, mens hun blidt gnider en grå mikrofon?

Mens hun snakker om sit barn, bruger hun et af de der stykker legetøj med træklodser, der kan skubbes rundt på noget metal, hvilket laver nogle rimelig behagelige lyde i mikrofonen, før hun vender tilbage til det, hun ved virker. Og med det mener jeg, at hun skraber sine lange negle på mikrofonen og stammer sin catchphrase, “okurrr”, hvilket giver kuldegysninger i den her sammenhæng. Det er en ret lang video efter internetstandarder, men den er værd at bruge tid på. Eventuelt før du skal sove, hvis du har svært ved at falde i søvn. Jeg foreslår desuden at blande den med noget new age for virkelig at understrege, hvilket neo-mystisk geni Cardi er.

Se den her, og hvis du har lyst til mere ASMR-indhold efterfølgende, vil det nok ikke overraske dig, at det surrealistiske renæssancemenneske Tierra Whack også er ret god til sådan noget.