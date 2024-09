Chance the Rapper har albums på vej med både Kanye West og Childish Gambino

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Australien

Hallelujah! Chance the Rapper har lige bekræftet en nyhed, der indtil nu blot har været en våd drøm: Han arbejder aktivt på nye projekter med Kanye West og Childish Gambino! Chancebino-pladen har været på trapperne i rigtig laaaaang tid, men det er helt nyt, at Chance også er i gang med en plade sammen med Kanye. Under et interview med Peter Rosenberg til en Complex-video sagde Chance lige netop det, som mange af os har ventet længe på at høre. ”Jeg har arbejdet på et projekt med Childish [Gambino],” fortæller han Rosenberg. ”Jeg laver en syvtracks-plade med ’Ye.”

Gambino-projektet strækker sig over 14 tracks. Seks af numrene er allerede indspillet, og de er alle, ifølge Chance, ren ”ild”. Sammen med Kanye planlægger han at begynde arbejdet med syvtrack-optagelserne til juli. Du kan se hele Complex-interviewet herunder: