Chance the Rapper, Vic Mensa og resten af Chicago er med i KAMIs “Payload”-video

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA



KAMI har arbejdet på at skabe sin egen plads i Chicagos nye rap-bølge, og med projekter der er smurt ind i synths og fængende melodier som sidste års to ep’er, Just Like the Movies and Superstar, er han godt på vej. Nu har “Payload” fra hans Superstar-ep fået en video, og han har taget nogle venner fra sit Chicago-kollektiv, SaveMoney, med for at hjælpe ham med at fejre det.

Jake Osmun, der er Vic Mensas fotograf, har instrueret videoen. Med gæsteoptrædener fra Chance the Rapper, Vic Mensa, Joey Purp og et væld af andre er “Payload” festen, som du ville ønske, du var inviteret til.