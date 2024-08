Chanelbigs tager Lillebittebock og Baby Bino med i kiosken i sin nye video

Fysiologisk er Chanelbigs over to meter høj, men det er ikke det, der gør ham til Danmarks højeste producer (joints). Det er ikke mere end et års tid siden, at den københavnske beatmager for alvor begyndte at producere, men på den tid har han opnået mere, end de fleste håbefulde Ableton-krigere gør på et helt liv.

Han har været en af kræfterne bag Rigforevigt, turneret som dj for folk som Pattesutter og Skinz og er også begyndt at producere for etablerede navne som TopGunn og Lord Siva. Men hvad er en producerkarriere egentlig værd i 2019, hvis man ikke går fuld Metro Boomin’ og udgiver en plade i sit eget navn?

Efter at have teaset for sin nye ep i månedsvis, har Chanelbigs nu udgivet Noget i vejen. Okay, det er ikke et helt lige så mastodontisk et epos som Metros 13 tracks lange Not All Heroes Wear Capes, men det er også i orden. For det, du i stedet får smidt lige i hovedet, er fem numre med Lillebittebock og Baby Bino (og Olivver) i forskellige konstellationer.



Samtidig har første track på ep’en, “Stresser dig”, fået en video, instrueret af @ayy_edi, hvor Chanel og de to rappere gør nogle af de ting, de gør bedst (læs: ryger joints i studiet, flexer i en kiosk, ryger joints på gaden, med mere.) Og eftersom tracket går ekstremt hårdt, ville det være en god idé lige at se videoen, før vi går dybere i detaljer med ep’en. Den får du her:

Fede tider, hva’? Resten af ep’en er ikke helt lige så opstemt (bortset fra det track, hvor Bino fortæller om, at han har optur, fordi han lige har taget et billede med en fan). Der bliver i højere grad plads til Bock, der gør Bock-ting, som at krænge sit hjerte ud gennem en sky af Auto-Tune over Chanels produktioner, der beviser, at Bigs er en af de bedste herhjemme til at fusionere svævende guitar-instrumentalmelodier med tunge trommer.

Hør ep’en herunder, og scroll videre for at læse, hvad Chanel havde at sige, da vi ringede ham op til en snak om den nye udgivelse, udsigterne til en sponsoraftale med modehuset Chanel og dengang, han blev beskyldt for at have sat gang i røgalarmen i Royal Arena.

https://open.spotify.com/embed/album/7cuyxKiz69QeVBV2ox2iCV

Noisey: Hej Chanel. Hvad er baggrunden for den her udgivelse?

Chanelbigs: Sidste sommer begyndte jeg rigtigt at indspille med folk, og derfor fik jeg en masse sange på computeren med en masse forskellige kunstnere. Jeg syntes, det ville være spild, hvis de bare lå der. De var for gode til bare at lade dem ligge der. Så jeg valgte at udgive det her selv.

Hvordan ville du beskrive lyden på udgivelsen?

Den minder meget om, hvordan vejret har været på det seneste. Gråt. Det er musik, der hjælper mig gennem det dårlige vejr. Jeg har selv hørt rigtig meget Gunna og Lil Peep, guitarmusik. Og det har inspireret mig. Det har også gjort noget at arbejde sammen med Bock. For at matche hans musik, skulle mine beats være lidt dybere.

Bekskriv ep’en med seks ord.

“Lit”. Seks gange.

Klart. Hvordan har starten på året været for dig?

2019 har været super aktivt. Jeg har sagt til mig selv, at jeg skal tilbage til at stå tidligt op og ikke have en helt fucked døgnrytme. Én ting er at sidde i studiet, en anden er at være helt klar, når man går i studiet. I år vil jeg bare i studiet med alle de mennesker i Danmark, der laver musik.

Hvem er de folk, du helst vil i studiet med? Både i Danmark og internationalt?

I Danmark: Sivas og Benny Jamz. Worldwide: Sade.

Sade er fantastisk, men det var alligevel et lidt overraskende svar. Hvorfor hende?

Jeg kæmpe Sade-fan. Ville elske at prøve at arbejde med hende. “Cherish The Day” er et af mine yndlingsnumre.

Du kan også lidt over det hele. Vi så dig til Guldtuben for nylig. Hvordan var du endt der?

Jeg skulle spille med Skinz, og egentlig ville jeg bare gerne hen og se hende der Fie Laursen, fordi jeg fucker med hende. Jeg havde lige fundet ud af, hvem hun var, så jeg blev nødt til at pull up på hende.

Var det dig, der startede røgalarmen, så hele arenaen blev ryddet den aften?

Vil du høre det sjoveste? Jeg stod inde backstage og drillede min tourmanager, fordi vi lige havde spillet, og jeg havde rullet en joint, som jeg sagde til ham, at jeg ville tænde derinde. Så tændte jeg min lighter, og så gik røgalarmen i gang, samtidig, så alle kiggede på mig. Jeg fik så noia på, men heldigvis var det bare nogle popcorn, der var gået ild i. Jeg var lige ved at miste min main income!

Hvor langt er vi fra, at modehuset Chanel lægger sag an mod dig?

Vi er rigtig langt. Hvis der skete noget med dem, ville det være, at de embracede mig ekstremt. Jeg føler, jeg er front runner for dem, og der er ikke andet end gode vibes. Så det ville være en endorsement deal og ikke en retssag. Folk begynder at kunne lide brandet på grund af mig. De havde intet pull før.

Der var også noget med, at der blev skrevet “Bigs” på en kæmpe Chanel-plakat inde i København for nogle måneder siden.

Haha, det er skørt! Jeg ved stadig ikke, hvem der gjorde det. Folk begyndte bare at sende billeder af det til mig, men jeg nåede desværre ikke at se det selv.

Privatfotos.

Okay. Hvad skal der så ske nu, hvor du har udgivet din ep?

Så skal der komme en masse musik. Jeg overvejer at lave noget, hvor jeg udgiver en sang om ugen, fordi jeg har syv sange med blandt andre ATL Pete, Bino, Olivver fra 25/8, Louis Valuta og Michael Williams, der bare skal mixes og mastereres, før de kan komme ud.

Det glæder vi os til. Tak for snakken, Chanel.