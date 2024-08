Charli XCX er vild med Justin Timberlakes nudelhår og Draco Malfoy

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Er du den underlige og ensomme person, der så Charli XCX og Troye Sivans video til “1999” på YouTube, stirrede intenst, mens London-sangeren steg ind i en Mercedes, og kommenterede: “When she opens door music goes louder but you can see that window is open all time do windows did that in 1999?” Hvis du er – tillykke med at være med i det seneste afsnit af The People Vs., hvor vi får kunstnere til at besvare de lemfældigt sammensatte ord, der bliver skrevet under alle deres musikvideoer. Hvis du derimod ikke er den person – tillykke i det hele taget.

Du kan se videoen øverst i den her artikel og nyde den britiske popstjerne tale om at være vild med både Draco Malfoy og Troye Sivan på samme tid. Som en bonus kan du også høre et nyt “1999”-remix af The Knocks herunder.