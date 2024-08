‘Cheebab’ er den vegetariske kebab for folk, som elsker ost

En udgave af den her artikel udkom første gang på MUNCHIES i Schweiz.

‘Cheebab’ er en opfindelse, der har gjort verden lidt rigere. Det er en kebab skåret af et roterende ostetårn, og det må være en velsignelse for vegetarer, som er træt af at kigge med længsel på den lokale shawarma-bar. Det langsomt roterende ostespyd – hvorfra sprøde ostekanter bliver barberet af – kommer fra Schweiz. Selvfølgelig. Hvor ellers, når det gælder ostebaseret innovation.

Hvad angår smagen, så er ‘cheebabben’ lavet på en kombination af cheddar, halloumi og raclette-stemning. Ostetårnet er stærkt krydret, men ikke overvældende i ostefedme. Den lader de andre kebabkomponenter – løg, rødkål og chilisauce – skinne igennem, og den halloumi-agtige tekstur fungerer perfekt. “Og så er den godt saltet, hvilket er vigtigt i en kebab,” forklarer Laura Tenchio, som er social media-redaktør hos Munchies i Schweiz. “Som vegetar har jeg især en craving efter noget salt.”



Vi mødte opfinderen af ‘cheebab’, Roland Rüegg fra det Zürich-baserede mejeri Natürli, og fik en snak om vindunderet.

MUNCHIES: Hvordan kom du på at lave en ostekebab?

Roland Rüegg: Jeg havde lidt på fornemmelse, at der var potentiale i at tilbyde en ret med ost for kebabrestauranter, og så er vi også glade for at eksperimentere. Fra de første spæde forsøg til det færdige produkt gik der omkring et års tid med at finjustere opskriften. Cheebaben har eksisteret siden maj 2018, og efterspørgslen har været enorm.

Og det er derfor, man nu også kan få den i Tyskland?

Præcis, hos Basak Kebab i Freiburg. Vi forhandler også med en restaurant i München. Her i Schweiz findes der på nuværende tidspunkt tre restauranter, som har cheeba på menukortet: So Chill ved hovedbanegården i Zürich, Babo Take Away ved Pfäffikon ZH i Bauma (dog kun på mandage) samt Gossau Kebab House i Zürich-området, der serverer den tirsdag og søndag. Vi har også planer om at tage den med til madfestivaler i hele det tysktalende område over sommeren.

Har I fået forespørgsler fra Østrig?

Kun én, men den kunne vi ikke tage alvorligt. Fyren ville have os til at sætte den i masseproduktion, men det er ikke vores stil.

Så målet er ikke at tjene styrtende med penge på cheebab?

Det er ikke det, der motiverer os som sådan, nej. Vi er et lille mejeri, og vores mål er at lave gode produkter fra regionen til regionen. Vi har ikke nogen intention om at distribuere til et større marked. Det har vi slet ikke ressourcer til. Vi går i stedet efter at producere varer af høj kvalitet, og det koster også penge. Det betyder, at prisen er lidt højere for forbrugeren, men den risiko er vi villige til at løbe. Til gengæld betaler vi vores leverandører, de lokale landmænd, en fair pris for deres varer og sikrer os, at køerne får det bedste foder – det gør bare mælken til cheebab endnu bedre.

Kan cheebab erstatte den traditionelle kebab?

Under ingen omstændigheder. Den skal bare være et vegetarisk alternativ. Derfor sørger vi også for at vores laboratorium, hvor osteproduktionen foregår, er vegetarvenligt.

Osten smelter ikke omgående på spyddet. Hvordan virker det?

Det var en stor udfordring, og derfor er det en forretningshemmelighed – i hvert fald indtil nogen opdager det.