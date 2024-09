Chef’s Night Out: Inaki Aizpitarte

Den fransk-baskiske kok Inaki Aizpitarte startede sin kulinariske karriere som 27-årig, og i dag er han en af de største stjerner på den internationale madscene. Aizpitarte stod i spidsen for en mindre fransk revolution, da han åbnede restauranten Le Chateaubriand, og i skrivende stund indtager hans hjertebarn en 21. plads på zeitgeitlisten The World’s 50 Best Restaurants.

Men en ting er, at kunne lave mad som en rockstjerne. I dette afsnit af Chef’s Night Out finder vi ud af, om Aizpitarte og hans venner også kan drikke som rockstjerner.

Videos by VICE

Vennerne starter stille ud med en salat, blæksprutte og vin på Chez Aline. Derefter står den på G&Ts på Clamato, et tilfældigt møde med Alain Ducasse – manden med de mange Michelinstjerner – østers og paté på La Verre Volé og mezcal på El Cafe Bar. Byturen stikker hurtigt af og vores franske venner kaster håndmadder efter hinanden, forsøger at lave en omelet og lader deres beskidte sko danse rundt på nogle af den franske hovedstads mest eftertragtede bordplader. Se med!