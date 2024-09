Chef’s Night Out: Pink Zebra

Jesse Koide er tidligere kok på Mission Chinese Food og ejer nu Pink Zebra , en restaurant i San Francisco, som laver mad inspireret af Middelhavet og Asien. Jesse tager os en tur med i byen sammen med konen Angela, souschefen Ryo og vennen Reilly.

De starter aftenen på House of Prime Rib, hvor måltidet indledes med en let salat, der forberedes ved bordet …. indtil oksehøjreb bliver kørt ind på en vogn, hvorfra der serveres kødskiver i kloakdæksel-størrelse med masser af kartoffelmos og flødestuvet spinat. Mens Jesse kæmper med sit stykke, bestiller Ryo en skive mere.

Derefter tager de videre til The Alembic i Haight-Ashbury, hvor de får et shot med kokken Ted Fleury, inden han også ryger en tur på House of Prime Rib. Jesse og vennerne bliver hængende på The Alembic og kaster sig over fantastiske cocktails, oksetartar, confiterede gulerødder og marvben.



Sidste stop er i Mission-området på en bar, der hedder Lone Palm. Her hersker en stemning, der forener både 1920’erne og 1980’erne, og vores slæng render i nogle af Jesses ansatte, der ikke ligefrem er appelsinfri. Så er det tilbage til Pink Zebra, hvor aften sluttes af med katsudon donburi, a risret med friteret svinekød, æg og løg.