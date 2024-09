Chef’s Night Out: Matt Orlando

Hjerne, testikler og burritos – det nordiske køkkens hellige treenighed. Ok, måske ikke helt, men denne Chef’s Night Out i København bød på det uventede. Nu ved MUNCHIES-seerne rundt omkring i verden, for eksempel, at der er et sted i København, der hedder Klamydiaslottet. Vores vært på turen var Matt Orlando, som er køkkenchef på Amass ude på Refshaleøen. Matt er født i San Diego og har tidligere stået i spidsen for køkkenet på Noma. På Amass startede han med at servere os et festmåltid – der var blandt andet oksekød fra Prins Joachims slot – før vi tog en tur i byen. Første stop var restauranten Bror, hvor Matt og vennerne spiste et helt lammehoved – inklusive faserede øjne og pureret hjerne – og slukkede tørsten i ultrastærke mikrobryg. Manfreds på Nørrebro diskede op med deres berømte oksetartar, før vi dykkede endnu længere ned i craft beer gryden med en tur på Mikkeller & Friends.

Det var et program, som burde tage pusten fra de fleste, men Matt fortsatte ufortrødent tilbage til Amass, hvor han tændte bål udenfor restauranten og bød på carne asada burritos og de mest dekadente s’mores lavet på friskbagte grahamskiks.

