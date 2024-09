Chef’s Night Out: Mitch Orr fra ACME

Vi tilbragte en aften sammen med Sydneys helt egen pastaprins: Mitch Orr, kokken bag den innovative restaurant ACME i Rushcutters Bay.

Hans hold – der blandt andet tæller Orrs prisvindende souschef Analiese – starter aftenen med et besøg hos LP’s Quality Meats i Sydney bydelen Chippendale, hvor de har fornøjelsen af at smage byens bedste udvalg af røget kød, tartar, pate og blodpølse. I takt med at solen går ned, rykker holdet videre til den nærliggende Automata, hvor de bliver budt på fårevalle-vodka, og burrata injiceret med skaldyrsolie. Derefter møder holdet nogle venner på Golden Century, en institution inden for kinesisk madlavning. Her nyder de et kantonesisk festmåltid og får en eksklusiv rundvisning i køkkenet.

Da de skal sætte gang i festen, rykker holdet videre til Kings Cross, hvor de besøger stripklubben Bada Bing. Da de er godt stive, beslutter de sig for at tage tilbage til ACME, hvor de laver sandwicher med foie gras-smør, blomstrende løg, og friterede doughnuts med saltet karamel.