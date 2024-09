Chef’s Night Out: The Hill Station

I dette afsnit af Chef’s Night Out er vi taget til Sa Pa i det nordvestlige Vietnam til en dansk-ejet restaurant ved navn The Hill Station. Det er den eneste restaurant i regionen, der serverer traditionelle Hmong retter. Vi tager med restaurantens to ejere, danskerne Tommy Eggen og Søren Pindstrup, køkkenchefen Giang Phay og nogle af deres venner ud i natten for at nyde både hmong, vietnamesisk og fransk mad.

Den brogede skare kører på motorcykler til Phays hjemby, Ta Phin, hvor de nyder et hjemmelavet måltid bestående af frisk hønseblod med indmad, røget bøffel, lykkebringende hønsefødder og rigelige mængder risvin. Derefter styrer gruppen tilbage mod Sa Pa for at mødes med nogle venner på Lon Met, hvor de kaster sig over syv retter gris og skyller det hele ned med lidt mere risvin.

Senere finder gruppen vej til Victoria Sapa Resort & Spa, hvor de skal prøve Hugo Barberis fransk-vietnamesiske fusionsdesserter. Trøffelbananmilkshakes og appelsinkage med basilikum og pistacie. Til sidst slingrer hele holdet tilbage til The Hill Station, hvor Phay og kokken Hugo laver stenovnsbagt pizza og raserer Tommys vinsamling. Alt i alt en succesfuld aften i drengenes andet hjemland.