Han har udviklet Kinas svar på Grindr, selvom regeringen ser homoseksualitet som ‘vulgært og amoralsk’

På sit kontor i det centrale Beijing swiper Zhu Qiming på sin smartphone. Et lillebitte par gule underbukser dukker pludselig op på det digitale hunk, der stirrer tilbage på ham fra smartphoneskærmen.

Underbukserne er designet til at ligne Spongebob Squarepants’ hoved, komplet med et skulende ansigt henover bulen. Et par swipe mere fra Zhu, og fyren i Spongebob-underbukserne får selskab af endnu en gut, som er lige så muskuløs og iført et endnu mindre par underbukser, der dækker hans betragtelige, digitale bule i buksen.

Zhu er ved at vise mig en demo af hans kommende smartphone-spil med titlen Rainbow Town. Som både titlen og det udbredte brug af halvnøgne mænd signalerer, så er det formenlig det mest homovenlige spil, der nogensinde er udgivet i Kina.

Det er også meningen: Rainbow Town er resultatet af, at Zhu’s spilfirma Star-G Technologies spottede et hul i det enorme kinesiske marked for mobilspil. Lige nu har Kina deres egen ‘pink dollar’-bølge, hvor et stigende antal firmaer indser, at der er penge at tjene ved at markedsføre til LGBT-kunder. Små tech-firmaer som Star-G fører an i den proces.

“Kina oplever lige nu en landsdækkende kampagne for innovation og entreprenørskab, og teknologibranchen udvikler sig med kæmpe hastighed,” fortæller Geng Le, som er stifter af den kinesiske dating-app for homoseksuelle Blued. Geng har spillet en stor rolle i at udvikle LGBT-venlige virksomheder i Kina og har gjort sin egen app til landets svar på Grindr. “Kinas LGBT-miljø er stort, det tæller mange millioner mennesker. Deri ligger en oplagt forretningsmulighed,” siger han.

“LGBT-personer bliver gradvist mere accepterede i samfundet – for få år siden ville markedet ikke have været klar til et homospil,” fortæller Zhu. Selvom man stadig mener, at kun en lille procentdel af de homoseksuelle mennesker i Kina er åbne, så har Zhu ret i sin påstand om, at samfundets holdning er ved at ændre sig.



Der er lang vej til en landsdækkende accept af ikke-heteroseksuelle i Kina, hvor homoseksualitet var ulovligt indtil 1997, men de store byer med mange internationale besøgende som Beijing og Shanghai er i høj grad åbentsindede over for åbent homoseksuelle. De kinesiske statsmedier dækker også næsten udelukkende LGBT-sager med en progressiv og positiv tone.

“Med den stigende sociale accept er medlemmer af LGBT-miljøet begyndt at demonstrere deres identitet og møde andre medlemmer af miljøet gennem en række sociale aktiviteter, deriblandt spil,” har Zhu sagt til China Daily. “Jeg ser en stærk efterspørgsel, som ikke bliver imødekommet, og det danner de her ‘pink’ forretningsmuligheder.”

Et eksempel på sådan en ‘pink’ mulighed er Rainbow Town, som er sat til at udkomme i marts. Spillet er i rollespilsstil med elementer fra The Sims og giver spilleren mulighed for at tage sin drømmefyrs-avatar med rundt omkring i byen, tage på virtuelle dates med andre spillere, deltage i modeshows og spille forskellige minispil.



Spillerne forbinder deres avatar med deres konto på Blued, hvilket vil sige, at der også er mulighed for at finde et hook-up eller en kæreste i virkeligheden. “Hvis der er nogen, du godt kan lide, så kan du røre ved dem,” fortæller Zhu og viser sin skærm med endnu et muskuløst hunk – denne gang med smækbukser og en gul hat. Da Zhu swiper karakterens bryst, dukker der røde hjerter op på skærmen, og karakteren begynder at rødme.



Zhu hævder, at Rainbow Town bliver det første kinesiske videospil, der er specifikt designet til homoseksuelle. Udover at være god underholdning for de åbent homoseksuelle i landet, håber han også, at det kan være en ventil for dem, som stadig er i skabet.

“Jeg har altid gerne villet lave noget til homoseksuelle,” sagde han. “En af tankerne med det her spil er at give folk mulighed for at gøre noget, de måske ikke ville kunne i virkeligheden, for eksempel at klæde sig som de vil og bare være sig selv.”

Da han researchede til spillet, kunne Zhu mærke, at når homoseksuelle blev spurgt, hvad de gerne ville kunne i sådan et spil, nævnte de konsekvent homoægteskaber. Derfor har Rainbow Town en kirke med en hunky præst, hvor deres avatars kan blive gift med hinanden, hvorimod to personer af samme køn ikke kan blive gift med hinanden i virkelighedens Kina. “Vi arbejder også på en adoptionsfunktion,” fortæller Zhu.

Kirken er måske ikke et ligeså stort hit hos myndighederne. Regeringen er stærk fortaler for sekularisme og bliver ofte beskyldt for at retsforfølge religiøse mennesker. Den kontrollerer også medierne og forbyder indhold, som bliver vurderet som værende upassende. Til trods for at statsejede aviser og hjemmesider i udbredt grad udviser progressive holdninger over for LGBT-emner, så forbød regeringen i marts sidste år alle afbildninger af homoseksuelle på tv som en del af en kamp mod “vulgært, amoralsk og usundt indhold.”

Der er ingen handlinger, der er frækkere end den nænsomme swiping, der udløser de røde hjerte-‘likes’ i Rainbow Town, for Zhu har været omhyggelig med ikke at opildne til censur. “Vi kan forstå, at homoseksulle mænd godt kan lide muskuløse fyre, så vi har gjort karaktererne så tæt på nøgne, vi kunne, uden at de er helt nøgne. Selvom regeringen har kontrol over det, så er reglerne for tv, film og internettet er endnu mere strikse.”



I Rainbow Town er det mere cute end kinky. “I vores research fandt vi et udenlandsk spil, der foregår på et universitetscampus, hvor underviserne flåede tøjet af spilleren og havde sex med dem på skrivebordet,” fortæller Zhu. “Vi så også et andet, hvor spilleren hjælper de mandlige klienter med at gå i bad. Man gnubber de nøgne mænds rygge, og hvis man gør de rigtigt, så stønner de. Sådan noget kommer vi ikke til.”

Rainbow Town får også en engelsk version, efter den kinesiske version er blevet lanceret. Med forventningen om at kunne kickstarte en mini gayming-revolution i Kina udgiver Star-G også snart et udelukkende ‘virtual boyfriend’-spil i Kina.

Når båndet er klippet over til Rainbow Town, markerer det endnu et lille skridt mod ligestilling for alle seksuelle identiteter i Kina.